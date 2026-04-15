Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

A visitação das ilhas Itatiaia e dos Pacotes, em Vila Velha, será suspensa até o dia 15 de outubro, para proteger o período reprodutivo de aves marinhas ameaçadas de extinção. A proibição, que teve início nesta quarta-feira (15), atinge visitantes e embarcações turísticas, em acordo com a legislação estadual.
Essas ilhas fazem parte de uma rota de reprodução no litoral capixaba, durante esse período, aves como as andorinhas-do-mar e as pardelas-de-asa-larga utilizam as ilhas para nidificação (construção de ninhos), concentrando-se em áreas reduzidas e vulneráveis à presença humana.
A secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, destaca que a suspensão é necessária para evitar impactos diretos sobre as colônias.
“A presença humana, mesmo que pontual, pode provocar abandono de ninhos e comprometer o sucesso reprodutivo dessas espécies. A medida é preventiva e segue critérios técnicos de conservação”.
O acesso à Ilha Pituã continua permitido, sendo feito por meio de barqueiros credenciados, responsáveis pelo transporte e orientação dos visitantes.
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