Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

O aumento no preço do gás de cozinha já pesa no orçamento das famílias de Colatina e afeta diretamente despesas básicas do dia a dia. Item essencial em praticamente todas as casas, o gás ficou mais caro nas últimas semanas e passou a exigir ainda mais planejamento financeiro dos moradores.





Atualmente, em alguns pontos da cidade o botijão chega a custar R$ 130 quando entregue na casa do cliente, refletindo um reajuste recente aplicado pelas distribuidoras.