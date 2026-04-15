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Economia doméstica

Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Distribuidoras apontam crise no mercado internacional como um dos principais fatores do aumento. Enquanto isso não é estabelecido, os próximos meses ainda são de incerteza para os consumidores

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 17:20

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

15 abr 2026 às 17:20

O aumento no preço do gás de cozinha já pesa no orçamento das famílias de Colatina e afeta diretamente despesas básicas do dia a dia. Item essencial em praticamente todas as casas, o gás ficou mais caro nas últimas semanas e passou a exigir ainda mais planejamento financeiro dos moradores. 


Atualmente, em alguns pontos da cidade o botijão chega a custar R$ 130 quando entregue na casa do cliente, refletindo um reajuste recente aplicado pelas distribuidoras. 


A mudança já altera a rotina nos lares. A dona Maria Marta, sentiu o impacto no orçamento e precisou adaptar hábitos para economizar. O que antes cabia nas despesas do mês agora exige mais controle.


No final do mês passado era de uma forma e agora teve um acréscimo e o impacto foi bem maior […] O que eu fazia antes e agora não faço mais são coisas assadas no forno

Maria Marta Laurindo de Melo 

Dona de Casa

A dona de casa Maria Marta sentiu o impacto no orçamento com o aumento do botijão de gás Célio Ferreira

O aumento recente chama atenção principalmente quando comparado aos valores registrados há poucos meses. Em fevereiro, o preço médio do gás de cozinha no Espírito Santo era de R$ 103,82, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desde então, os valores vêm subindo gradualmente.


Em diferentes distribuidoras da cidade, o reajuste foi aplicado de forma semelhante, com variações de acordo com cada estabelecimento. Em alguns pontos, o botijão que até a semana passada era vendido por cerca de R$ 103 passou para R$ 110 para retirada no local, enquanto a entrega subiu de R$ 123 para R$ 130. 


Já em outros estabelecimentos, os preços também acompanharam a elevação: o valor para retirada foi de R$ 100 para R$ 110, e na entrega passou de R$ 115 para R$ 125.


Nas distribuidoras, o valor do gás entregue nas residências varia de R$125 a R$130 em Colatina
 Célio Ferreira

De acordo com distribuidores, o aumento está ligado aos reajustes repassados pelas companhias fornecedoras. Desde 2024, o gás passou a ser adquirido por meio de leilões realizados pela Petrobras, o que, segundo o setor, tem provocado variações mais expressivas nos preços. Além disso, pesam os custos de aquisição, logística e o cenário internacional.


Esse último leilão teve um acréscimo de 100% que aumentou muito o preço do gás fazendo que aumente também no preço do diesel e da gasolina, todos esses fatores interferem diretamente no preço

Felipe Basílio 

Empresário

Desta vez o aumento tem sido mais impactante para a gente.

Victor Peruchi

Empresário

Para muitos consumidores, a alta só é percebida no momento da compra, o que gera questionamentos. Distribuidores afirmam que têm buscado esclarecer os clientes sobre os motivos do reajuste e garantir transparência. Eles também destacam que, caso haja redução nos custos, o repasse será feito.


A gente está presando pela segurança e bom atendimento, explicando para o consumidor o motivo desse aumento, buscamos sempre transparência. Caso tenham alguma redução nós vamos repassar posteriormente

Fepile Basílio

Empresário

Enquanto isso, os próximos meses ainda são de incerteza. Com o mercado internacional instável, não está descartada a possibilidade de novas variações no preço do gás de cozinha.

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