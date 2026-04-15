Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

O aumento no preço do gás de cozinha já pesa no orçamento das famílias de Colatina e afeta diretamente despesas básicas do dia a dia. Item essencial em praticamente todas as casas, o gás ficou mais caro nas últimas semanas e passou a exigir ainda mais planejamento financeiro dos moradores.
Atualmente, em alguns pontos da cidade o botijão chega a custar R$ 130 quando entregue na casa do cliente, refletindo um reajuste recente aplicado pelas distribuidoras.
A mudança já altera a rotina nos lares. A dona Maria Marta, sentiu o impacto no orçamento e precisou adaptar hábitos para economizar. O que antes cabia nas despesas do mês agora exige mais controle.
No final do mês passado era de uma forma e agora teve um acréscimo e o impacto foi bem maior […] O que eu fazia antes e agora não faço mais são coisas assadas no forno
Maria Marta Laurindo de Melo
Dona de Casa
O aumento recente chama atenção principalmente quando comparado aos valores registrados há poucos meses. Em fevereiro, o preço médio do gás de cozinha no Espírito Santo era de R$ 103,82, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desde então, os valores vêm subindo gradualmente.
Em diferentes distribuidoras da cidade, o reajuste foi aplicado de forma semelhante, com variações de acordo com cada estabelecimento. Em alguns pontos, o botijão que até a semana passada era vendido por cerca de R$ 103 passou para R$ 110 para retirada no local, enquanto a entrega subiu de R$ 123 para R$ 130.
Já em outros estabelecimentos, os preços também acompanharam a elevação: o valor para retirada foi de R$ 100 para R$ 110, e na entrega passou de R$ 115 para R$ 125.
De acordo com distribuidores, o aumento está ligado aos reajustes repassados pelas companhias fornecedoras. Desde 2024, o gás passou a ser adquirido por meio de leilões realizados pela Petrobras, o que, segundo o setor, tem provocado variações mais expressivas nos preços. Além disso, pesam os custos de aquisição, logística e o cenário internacional.
Esse último leilão teve um acréscimo de 100% que aumentou muito o preço do gás fazendo que aumente também no preço do diesel e da gasolina, todos esses fatores interferem diretamente no preço
Felipe Basílio
Empresário
Desta vez o aumento tem sido mais impactante para a gente.
Victor Peruchi
Empresário
Para muitos consumidores, a alta só é percebida no momento da compra, o que gera questionamentos. Distribuidores afirmam que têm buscado esclarecer os clientes sobre os motivos do reajuste e garantir transparência. Eles também destacam que, caso haja redução nos custos, o repasse será feito.
A gente está presando pela segurança e bom atendimento, explicando para o consumidor o motivo desse aumento, buscamos sempre transparência. Caso tenham alguma redução nós vamos repassar posteriormente
Fepile Basílio
Empresário
Enquanto isso, os próximos meses ainda são de incerteza. Com o mercado internacional instável, não está descartada a possibilidade de novas variações no preço do gás de cozinha.