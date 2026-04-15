Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

O líder da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na região 5 de Vila Velha foi preso na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Contra o homem de 49 anos, identificado como Marcelo Diniz Alves, vulgo general, havia um mandado de prisão por homicídio e latrocínio.





Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2024. A região 5, também conhecida como Grande Terra Vermelha, onde o chefe da organização criminosa atuava, é cenário de ataques a tiros desde maio de 2025.





Desde então, ao menos 13 pessoas morreram e diversas ficaram feridas. No ano passado, o então comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, explicou que os tiroteios aconteciam por disputa de território entre facções criminosas, incluindo o PCC, Primeiro Comando de Vitória e Terceiro Comando Puro.





Além da prisão, a corporação apreendeu uma pistola calibre 9mm, um carregador com capacidade para 17 munições, 16 munições do mesmo calibre, um aparelho celular e um caderno. Ele assumiu a posse de todo o material e entregou o celular.



