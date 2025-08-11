'Ataque terrorista', diz secretário sobre tiroteio com mortes em Vila Velha

Repórter / [email protected]
Repórter / [email protected]
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:24
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, classificou como um “ataque terrorista” o tiroteio que resultou na morte da manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, e de Sophia Vial da Silva, de 15, e deixou duas crianças e um homem feridos, na tarde de sábado (9), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Em entrevista nesta segunda-feira (11) ao Bom dia ES, da TV Gazeta, ele disse ainda que a ação foi cometida por adolescentes já conhecidos pela polícia e ligados a facções criminosas.
Leonardo DamascenoSecretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo
Leonardo Dasmasceno afirmou que um dos suspeitos já foi apreendido pela Polícia Militar mais de dez vezes por crimes como porte e disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e participação em confrontos entre facções. Segundo o secretário, a motivação do ataque está ligada à disputa entre duas facções criminosas que brigam por pontos de venda de drogas na Grande Santa Rita.
Leonardo DamascenoSecretário de segurança pública e defesa social do Espírito Santo
Após os ataques, o policiamento foi reforçado na região, segundo o secretário. Damasceno também defendeu, durante a entrevista, que o país discuta com seriedade a redução da maioridade penal, diante do recrutamento de adolescentes por organizações criminosas.
A manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, mãe de quatro filhos, e a estudante Sophia Vial da Silva, de 15, foram atingidas por homens passaram atirando de moto em uma rua de Santa Rita e não resistiram. Nos últimos meses, disputas relacionadas ao tráfico de drogas tem deixado um rastro de morte, violência e medo em Vila Velha. Lembre, a seguir, alguns desses casos.
Ainda durante o ataque de sábado, em Santa Rita, uma menina de 6 anos, baleada na perna, foi levada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Um menino de 9 anos, também ferido, foi socorrido ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Ambos foram atendidas e liberados. Enquanto a polícia atendia a ocorrência, outro ataque ocorreu em uma rua próxima: um homem foi baleado em um bar, mas conseguiu fugir e foi levado ao Hospital Evangélico.
Ataques no mês de julho:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o