'Ataque terrorista', diz secretário sobre tiroteio com mortes em Vila Velha

Ação foi cometida por adolescentes já conhecidos pela polícia e ligados a facções criminosas, segundo o secretário da Sesp, Leonardo Damasceno

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:24

Leonardo Damasceno, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, falou sobre o crime em entrevista à TV Gazeta Crédito: Roberto Pratti

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, classificou como um “ataque terrorista” o tiroteio que resultou na morte da manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, e de Sophia Vial da Silva, de 15, e deixou duas crianças e um homem feridos, na tarde de sábado (9), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Em entrevista nesta segunda-feira (11) ao Bom dia ES, da TV Gazeta, ele disse ainda que a ação foi cometida por adolescentes já conhecidos pela polícia e ligados a facções criminosas.

Lamentamos a morte de duas inocentes, a Andrezza e a Sophia, e também as duas crianças baleadas. Foi um ataque horrendo, de fato. Um ataque terrorista cometido por adolescentes que já têm perfil de psicopata Leonardo Damasceno Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo

Leonardo Dasmasceno afirmou que um dos suspeitos já foi apreendido pela Polícia Militar mais de dez vezes por crimes como porte e disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e participação em confrontos entre facções. Segundo o secretário, a motivação do ataque está ligada à disputa entre duas facções criminosas que brigam por pontos de venda de drogas na Grande Santa Rita.

É uma disputa aberta, motivada pela alta lucratividade do tráfico. Eles atacam muito rápido, atirando de moto e atingindo cidadãos inocentes Leonardo Damasceno Secretário de segurança pública e defesa social do Espírito Santo

Após os ataques, o policiamento foi reforçado na região, segundo o secretário. Damasceno também defendeu, durante a entrevista, que o país discuta com seriedade a redução da maioridade penal, diante do recrutamento de adolescentes por organizações criminosas.

Onda de violência em Vila Velha

A manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, mãe de quatro filhos, e a estudante Sophia Vial da Silva, de 15, foram atingidas por homens passaram atirando de moto em uma rua de Santa Rita e não resistiram. Nos últimos meses, disputas relacionadas ao tráfico de drogas tem deixado um rastro de morte, violência e medo em Vila Velha. Lembre, a seguir, alguns desses casos.

Ainda durante o ataque de sábado, em Santa Rita, uma menina de 6 anos, baleada na perna, foi levada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Um menino de 9 anos, também ferido, foi socorrido ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Ambos foram atendidas e liberados. Enquanto a polícia atendia a ocorrência, outro ataque ocorreu em uma rua próxima: um homem foi baleado em um bar, mas conseguiu fugir e foi levado ao Hospital Evangélico.

Ataques no mês de julho:

DIA 16

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, na manhã de quarta-feira (16), que "por motivo de segurança, as linhas 653 e 612, que atendem a região de Ulisses Guimarães, estão operando com desvios de itinerário. Assim que a situação voltar ao normal, os itinerários voltarão a ser cumpridos integralmente".

DIA 15

Um veículo suspeito de ser usado nos ataques na Região Cinco foi localizado pela Guarda Municipal no início da tarde de terça-feira (15), na região de Lagoa de Jabaeté, também em Vila Velha. O modelo do carro não foi revelado, mas havia marcas de disparos de arma de fogo na parte traseira e projéteis no interior.

Durante uma operação da Guarda Municipal, um suspeito que não teve a identidade revelada foi preso em uma casa usada pelo tráfico em Barramares, na noite de terça-feira. No local foram apreendidos: u ma pistola com dois carregadores, munições, 207 buchas de maconha, 166 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, um tablete com 1,670kg de maconha, três rádios comunicadores, celulares e material para embalo da droga. O homem estava com R$ 2 mil em dinheiro trocado.

Carro suspeito de ser usado em ataques em Ulisses Guimarães foi encontrado com marcas de tiros e cápsulas, na terça-feira (15) Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

DIA 14

Um homem de 45 anos foi baleado com dois tiros na perna e no braço. Ele contou para a Polícia Militar que saiu da Barra do Jucu e foi até Ulisses Guimarães para comprar drogas e, por volta das 4h30, suspeitos chegaram de carro, desceram do veículo e atiraram em direção a uma praça.

Durante a noite, Ivanilson Xavier, de 25 anos, foi morto quando saía de casa em Ulisses Guimarães. Testemunhas disseram que ocupantes de um veículo passaram atirando.

Ivanilson Xavier, 25 anos, morto em Ulisses Guimarães, Vila Velha Crédito: Acervo familiar

DIA 13

Por volta das 23h, um jovem de 23 anos disse para a polícia que estava tomando sorvete em Ulisses Guimarães quando ocupantes de um veículo passaram atirando. A vítima foi atingida no peito e socorrida para um hospital de Vitória.

DIA 11

Cinco pessoas foram baleadas durante um tiroteio por volta das 18 horas, em Ulisses Guimarães. Entre as vítimas estava uma criança de 9 anos e a mãe dela. A rua estava movimentada, por ser horário de retorno do trabalho e escola. Testemunhas contaram que os disparos partiram de dentro de um carro. O veículo acabou sendo encontrado no bairro São Conrado, também em Vila Velha.

DIA 10

Durante a manhã, quatro pessoas foram vítimas de ataques na Região Cinco: dois jovens foram mortos e duas pessoas foram baleadas em Barramares e São Conrado. Os bairros ficam a uma distância de cerca de dois quilômetros um do outro.

Um trabalhador que prestava serviço para a EDP, Luciano de Souza, de 41 anos, foi baleado durante o trabalho no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha



Em Barramares, o ataque aconteceu pouco depois das 7h. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que ocupantes de um carro passaram na Rua Nossa Senha da Penha atirando — a cerca de 50 metros de uma creche. Três pessoas foram atingidas: um rapaz de 18 anos, um homem de 33 anos e um padeiro de 22 anos, identificado como Gaetano de Jesus Barbosa, que não resistiu aos ferimentos.

Perto de Barramares, ainda na Região Cinco, outro ataque: o segurança Renato Conceição de Assis Junior, de 20 anos, estava andando na rua quando criminosos chegaram de carro atirando. A vítima chegou a implorar para não ser assassinada, dizendo que era trabalhadora, mas os suspeitos dispararam.

Durante a noite, mais de 130 agentes de diversas forças de Segurança percorreram bairros nas regiões da Grande Santa Rita, Grande São Torquato e Grande Terra Vermelha, em uma operação chamada "Estado Presente". Na ocasião, três metralhadoras caseiras foram atingidas.

