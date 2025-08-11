Home
'Ataque terrorista', diz secretário sobre tiroteio com mortes em Vila Velha

Ação foi cometida por adolescentes já conhecidos pela polícia e ligados a facções criminosas, segundo o secretário da Sesp, Leonardo Damasceno

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:24

Secretário de segurança do Estado deu entrevista ao Bom Dia ES
Leonardo Damasceno, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, falou sobre o crime em entrevista à TV Gazeta Crédito: Roberto Pratti

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, classificou como um “ataque terrorista” o tiroteio que resultou na morte da manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, e de Sophia Vial da Silva, de 15, e deixou duas crianças e um homem feridos, na tarde de sábado (9), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Em entrevista nesta segunda-feira (11) ao Bom dia ES, da TV Gazeta, ele disse ainda que a ação foi cometida por adolescentes já conhecidos pela polícia e ligados a facções criminosas.

Lamentamos a morte de duas inocentes, a Andrezza e a Sophia, e também as duas crianças baleadas. Foi um ataque horrendo, de fato. Um ataque terrorista cometido por adolescentes que já têm perfil de psicopata

Leonardo Damasceno

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo

Leonardo Dasmasceno afirmou que um dos suspeitos já foi apreendido pela Polícia Militar mais de dez vezes por crimes como porte e disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e participação em confrontos entre facções. Segundo o secretário, a motivação do ataque está ligada à disputa entre duas facções criminosas que brigam por pontos de venda de drogas na Grande Santa Rita.

É uma disputa aberta, motivada pela alta lucratividade do tráfico. Eles atacam muito rápido, atirando de moto e atingindo cidadãos inocentes

Leonardo Damasceno

Secretário de segurança pública e defesa social do Espírito Santo

Após os ataques, o policiamento foi reforçado na região, segundo o secretário. Damasceno também defendeu, durante a entrevista, que o país discuta com seriedade a redução da maioridade penal, diante do recrutamento de adolescentes por organizações criminosas.

Onda de violência em Vila Velha

A manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, mãe de quatro filhos, e a estudante Sophia Vial da Silva, de 15, foram atingidas por homens passaram atirando de moto em uma rua de Santa Rita e não resistiram. Nos últimos meses, disputas relacionadas ao tráfico de drogas tem deixado um rastro de morte, violência e medo em Vila Velha. Lembre, a seguir, alguns desses casos.

Ainda durante o ataque de sábado, em Santa Rita, uma menina de 6 anos, baleada na perna, foi levada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Um menino de 9 anos, também ferido, foi socorrido ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Ambos foram atendidas e liberados. Enquanto a polícia atendia a ocorrência, outro ataque ocorreu em uma rua próxima: um homem foi baleado em um bar, mas conseguiu fugir e foi levado ao Hospital Evangélico.

Ataques no mês de julho:

  • DIA 16
  • A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, na manhã de quarta-feira (16), que "por motivo de segurança, as linhas 653 e 612, que atendem a região de Ulisses Guimarães, estão operando com desvios de itinerário. Assim que a situação voltar ao normal, os itinerários voltarão a ser cumpridos integralmente".

  • DIA 15
  • Um veículo suspeito de ser usado nos ataques na Região Cinco foi localizado pela Guarda Municipal no início da tarde de terça-feira (15), na região de Lagoa de Jabaeté, também em Vila Velha. O modelo do carro não foi revelado, mas havia marcas de disparos de arma de fogo na parte traseira e projéteis no interior.
  • Durante uma operação da Guarda Municipal, um suspeito que não teve a identidade revelada foi preso em uma casa usada pelo tráfico em Barramares, na noite de terça-feira. No local foram apreendidos: uma pistola com dois carregadores, munições, 207 buchas de maconha, 166 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, um tablete com 1,670kg de maconha, três rádios comunicadores, celulares e material para embalo da droga. O homem estava com R$ 2 mil em dinheiro trocado. 
Carro suspeito de ser usado em ataque em Ulisses Guimarães, em Vila Velha, nesta terça-feira (15), foi encontrado com marcas de tiros e cápsulas.
Carro suspeito de ser usado em ataques em Ulisses Guimarães foi encontrado com marcas de tiros e cápsulas, na terça-feira (15) Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

  • DIA 14
  • Um homem de 45 anos foi baleado com dois tiros na perna e no braço. Ele contou para a Polícia Militar que saiu da Barra do Jucu e foi até Ulisses Guimarães para comprar drogas e, por volta das 4h30, suspeitos chegaram de carro, desceram do veículo e atiraram em direção a uma praça. 
  • Durante a noite, Ivanilson Xavier, de 25 anos, foi morto quando saía de casa em Ulisses Guimarães. Testemunhas disseram que ocupantes de um veículo passaram atirando.
Ivanilson Xavier, 25 anos, morto em Ulisses Guimarães, Vila Velha
Ivanilson Xavier, 25 anos, morto em Ulisses Guimarães, Vila Velha Crédito: Acervo familiar

  • DIA 13
  • Por volta das 23h, um jovem de 23 anos disse para a polícia que estava tomando sorvete em Ulisses Guimarães quando ocupantes de um veículo passaram atirando. A vítima foi atingida no peito e socorrida para um hospital de Vitória.

