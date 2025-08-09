Desespero

Ataque a tiros mata mulher e adolescente e fere duas crianças em Vila Velha

Disparos foram feitos por suspeitos que passaram de moto atirando; alvo seria um homem, que também foi baleado, mas conseguiu fugir e foi socorrido

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:54

Andrezza Conceição foi uma das vítimas do ataque em Vila Velha Crédito: Reprodução redes sociais

Um ataque a tiros matou uma mulher e uma adolescente e deixou ao menos duas crianças feridas na tarde deste sábado (9) nos bairros Santa Rita, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, os disparos foram feitos por suspeitos que passaram de moto atirando. O alvo seria um homem, que também foi baleado, mas conseguiu fugir e foi socorrido.

Uma das vítimas foi identificada como Andrezza Conceição, de 31 anos. Em uma rede social, ela se apresentava como mãe de dois filhos, uma menina e um menino. A filha dela, de apenas 3 anos, foi atingida na perna e levada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, outra vítima que não resistiu aos tiros foi Sofia Vial da Silva, de 15 anos, que havia sido socorrida para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Também foi levado para a mesma unidade um menino, de 9 anos, baleado no ataque.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência segue em andamento, e ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

