Grande Terra Vermelha

Atiradores cercam rua e deixam mortos e feridos em ataque em Vila Velha

Caso aconteceu em Vinte e Três de Maio, horas após grupo atingir dois no bairro vizinho, em Barramares; polícia acredita que tenha sido represália

Publicado em 27 de maio de 2025 às 11:09

Homicídio na região de Vinte e Três de Maio, em Vila Velha, foi logo na frente de frase "Favela lugar de paz" Crédito: Priciele Venturini

Embaixo da frase "Favela lugar de paz", pintada em um muro da região de Vinte e Três de Maio, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, ficou o corpo de uma das vítimas de um ataque a tiros ocorrido na manhã desta terça-feira (27). Segundo testemunhas, criminosos encurralaram os alvos, fechando as saídas da rua com carros e motos. Além do homem executado no local, outras três pessoas foram baleadas e socorridas, mas uma delas não resistiu e morreu no hospital. >

Áudios que circularam pelas redes sociais mostram a quantidade de rajadas disparadas (confira abaixo). Ao todo, conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, foram dois mortos e dois feridos. São eles:>

Renan dos Santos Gomes, de 23 anos - morreu no local João Paulo Lima da Silva, de 19 anos - morreu no hospital Adolescente de 12 anos - atingido na perna e socorrido Jovem de 19 anos - atingido na perna e socorrido >

Motivação

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que o ataque tenha sido uma represália. Traficantes do bairro Vinte e Três de Maio teriam ido até Barramares, na noite do dia anterior, e baleado duas pessoas. >

>

Ataque no bairro vizinho

Na noite de segunda-feira (26), um adolescente de 16 anos e um jovem de 22 foram baleados no bairro Barramares, vizinho de Vinte e Três de Maio. Eles revelaram à Polícia Militar que estavam na esquina de um bar quando um homem chegou de motocicleta, e perguntou se eles vendiam drogas; logo em seguida, disparou. >

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra. O mais novo foi atingido perto do rim e precisou ser transferido para um hospital. Já o de 22 anos foi baleado no braço e na perna. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. >

A Guarda Municipal informou que "está na região de Vinte e Três de Maio e Barramares realizando o patrulhamento. Os agentes estão presentes nas escolas municipais e nas unidades de saúde, auxiliando na entrada e na saída dos alunos, dos professores e dos funcionários. As aulas nas escolas e os atendimentos nas unidades de saúde permanecem sem alterações".>

Tiros em Jaburuna

Também nesta terça-feira (27), suspeitos de Aribiri foram até Jaburuna dar um ataque, com a intenção de ampliar o território do tráfico de drogas. No fim, três homens foram presos e um adolescente apreendido. Quatro armas foram recolhidas.>

Tiroteio em Jaburuna, Vila Velha, acabou com quatro detidos na manhã desta terça-feira (27) Crédito: Leitor | A Gazeta

Outros casos

No último dia 18, uma adolescente de 15 anos, identificada como Emanuelli Dias, foi morta em Barramares, em Vila Velha. Há 10 dias, um jovem foi baleado enquanto passava por uma praça no mesmo bairro. Os criminosos dispararam mais de 20 vezes no local pouco depois das 22h.>

