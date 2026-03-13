Ataques em Vila Velha: os rostos de mais um episódio dessa tragédia urbana

Da esquerda para a direira: Lázaro Ferreira, de 25 anos, e Eiglison da Silva Lopes, também de 25 anos. Crédito: Redes sociais

É desesperador pensar que, quando os tiros da guerra do tráfico são disparados, qualquer pessoa está na mira das armas. E é isso que os moradores da Região 5 de Vila Velha estão vivendo nos úlitimos dias. As vítimas do tiroteio no bairro Ulisses Guimarães na quinta-feira (12) eram dois jovens de 25 anos na luta diária: Lázaro Ferreira estava em sua barberaria, em mais um dia de trabalho, e Eiglison Lopes era atendente de um restaurante na Praia da Costa que estava passando de moto pela rua quando foi baleado.

Um tiroteio no meio da tarde encerrou a vida de duas pessoas. É, voltamos a dizer, uma tragédia urbana que não pode ser normalizada. Não se pode perder a capacidade de se indignar, a violência não pode ser a regra. O moradores da região pedem socorro, e por mais que as autoridades policiais tenham reforçado a segurança na região, ainda não há tranquilidade nos bairros. Nesta sexta-feira (13), ocorreu um novo tiroteio e mais um baleado.

A informação do comando da Polícia Militar é a de que duas facções estariam em conflito desde o início da semana, e o policiamento foi reforçado com a Força Tática e a Cavalaria. Na quinta-feira (12), eram oficialmente 85 policiais na região conflagrada.

A polícia tem o dever de se fazer presente nessas comunidades que são alvo da criminalidade não só em momentos de conflito. Os traficantes não podem encontrar espaço para espalhar terror. É até difícil dimensionar a tensão permanente vivenciada pelos moradores. Além dos tiros, essas pessoas perdem seus direitos mais básicos quando estão diante de uma guerra que não é delas. Ônibus param de circular, escolas fecham, não há atendimento médico. Isso quando não acabam mortas ou perdem algum familiar, amigo ou conhecido para a violência.

Essas vítimas têm nome, sobrenome, profissão, sonhos. E é isso que essa violência recorrente tira delas: a capacidade de sonhar com uma vida melhor. É isso que precisa ser cobrado dos responsáveis pela segurança pública.

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