Jardim Tropical

Homem é morto com tiro na cabeça, bala atravessa e atinge mulher na Serra

Caso ocorreu na noite de sábado (28) em um bar. Tiro que atingiu a vítima, de 34 anos, acertou cliente braço de cliente que estava em outra mesa

Publicado em 1 de março de 2026 às 11:51

Um homem morreu após ser baleado na cabeça enquanto estava numa mesa de bar com a família e amigos na noite de sábado (28), na Avenida Central, de Jardim Tropical, na Serra. A bala que matou Luciano da Silva Oliveira, de 34 anos, atravessou e acabou atingindo no braço uma mulher de 54 anos que estava em outra mesa do estabelecimento. O assassinato aconteceu às 22h02.

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que um homem de boné chega pela calçada e vai diretamente até a vítima e efetua o disparo. Luciano estava com uma bebê ao seu lado, sua filha segundo testemunhas, mas a criança não foi atingida.

A mulher que foi atingida no braço foi encaminhada para a UPA de Carapina e já teve alta, segundo informações da Polícia Militar.

Segundo apurações da PM, as imagens da câmera do bar mostram que o atirador estava vestindo uma blusa de frio azul e boné azul. Ao chegar bem próximo de Luciano, ele saca um revólver calibre .38, efetuando um disparo. De acordo com a polícia, as imagens mostram que o indivíduo ainda tenta novos disparos, mas a arma falha.

Durante buscas no corpo da vítima, foi localizada uma pistola 9mm com 15 munições e R$ 800 em espécie. Ainda segundo informações anônimas relatadas à polícia, a vítima teria, supostamente, envolvimento com o tráfico no bairro Eldorado. Ele já esteve preso, mas não há detalhes de quando e da motivação.

Luciano da Silva Oliveira foi morto em mesa de bar na Serra Crédito: Divulgação/DHPP Serra

Já a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site www.disquedenuncia.es.gov.br; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

Momento que Luciano da Silva Oliveira, de 34 anos, é assassinado Crédito: Câmera de segurança

