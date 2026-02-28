Detento morre após sofrer agressão dentro de cela na Penitenciária de Vila Velha

Um detento de 28 anos foi morto após ser agredido por outro preso, de 30 anos, na noite de sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual de Vila Velha. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele sofreu agressões físicas dentro da cela, foi socorrido pela equipe operacional e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha, onde os internos que estavam na mesma cela da vítima foram ouvidos. Um deles assumiu a autoria das agressões, segundo a Sejus. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal seguida de morte. Os demais presos não foram autuados e todos foram reencaminhados ao sistema prisional.

Em nota, a Sejus informou que “a direção da unidade adotou todas as providências administrativas cabíveis, incluindo a comunicação formal do óbito aos familiares do interno, bem como aos órgãos do sistema de Justiça”.