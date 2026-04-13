Líder criminoso de região alvo de ataques no ES vai para presídio federal

O traficante Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, apontado como líderança da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi enviado para um presídio federal nesta segunda-feira (13). Ele deixou o Espírito Santo por volta das 9 horas.
A transferência para a Penitenciária Federal em Porto Velho (PFPV) foi autorizada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, com anuência da Justiça Federal de Rondônia. Atendeu a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).
A área de atuação do grupo de Frajola, a Região 5 de Vila Velha, reúne mais de 20 bairros e tem sido alvo de ataques na disputa com rivais do tráfico de droga
s desde o ano passado, com várias vítimas. No dia 1º de fevereiro deste ano, além de ônibus incendidado, houve troca de tiros sem um alvo específico, ferindo quem passasse pelo rua.
Investigações realizadas pelo Gaeco contra organizações criminosas apontam que Frajola continuava comandando os integrantes da facção mesmo estando detido em unidade de segurança máxima no Estado.
Todos eles também são apontados como lideranças do PCV, mas em outras regiões da Grande Vitória, investigados pela Operação Armistício, do Gaeco. Trata-se de João de Andrade, Carlos Alberto Furtado da Silva, Geovane de Andrade Bento, Geovani Otacílio de Souza e Pablo Bernardes.