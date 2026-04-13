Líder criminoso de região alvo de ataques no ES vai para presídio federal

A defesa de Cleuton é realizada pelo advogado Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho. Ele destaca que a ida de seu cliente para um presídio federal ocorreu em uma inclusão emergencial.





“Já estávamos monitorando este pedido e recebemos a informação da transferência dele. Agora terá uma fase de contraditório para que os advogados possam se manifestar, o que faremos esta semana, avaliando se houve algum erro processual e questionando a real necessidade de transferir Cleuton para o presídio em Porto Velho”, assinala.