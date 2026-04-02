Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Corpo de Dante Michelini é enterrado em Vitória após decisão da Justiça do ES

Família havia solicitado o registro do óbito e a autorização para realizar o enterro, o que foi autorizado pela Justiça de Guarapari

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 10:37

Públicado em 

02 abr 2026 às 10:37
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Dante Brito Michelini foi enterrado na manhã desta quinta-feira (2) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, segundo decisão da Justiça do Espírito Santo em Guarapari.
A família havia solicitado o registro do óbito e a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), o que ocorreu por volta das 9 horas.
Sepultamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (02)
Corpo de Dante foi enterrado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Foto leitor
O empresário foi assassinado no sítio em que morava, em Meaípe, Guarapari. Segundo decisão judicial, a data da morte foi em 20 de janeiro deste ano. Mas o corpo, decapitado, só foi localizado em 3 de fevereiro, após os caseiros acionarem a Polícia Militar. (veja vídeo acima)
O autor do crime, William Santos Monzoli, foi detido pela Polícia Civil. Em depoimento ele contou detalhes do crime e mostrou o local onde havia descartado a cabeça da vítima.

OUTRAS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

DNA confirma ser de Dante Michelini a cabeça encontrada em canal de Guarapari

Acusado de matar Dante Michelini tem prisão decretada por mais um crime no ES

Cenário de crime: conheça o sítio onde Dante Michelini foi morto no ES

Morte de Dante Michelini foi vingança por Araceli, diz defesa de preso

Como a polícia chegou ao homem preso pelo crime de Dante Michelini

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Guarapari MPES TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados