Corpo de Dante Michelini é enterrado em Vitória após decisão da Justiça do ES

Dante Brito Michelini foi enterrado na manhã desta quinta-feira (2) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, segundo decisão da Justiça do Espírito Santo em Guarapari.

A família havia solicitado o registro do óbito e a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), o que ocorreu por volta das 9 horas.

Corpo de Dante foi enterrado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Foto leitor

O empresário foi assassinado no sítio em que morava, em Meaípe, Guarapari. Segundo decisão judicial, a data da morte foi em 20 de janeiro deste ano. Mas o corpo, decapitado, só foi localizado em 3 de fevereiro, após os caseiros acionarem a Polícia Militar. (veja vídeo acima)