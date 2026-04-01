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Guerra entre facções

Ataque em Vila Velha: bandidos atiraram para matar quem estivesse pela frente

Adolescente de 17 anos foi baleado no bairro Barramares e ficou internado em estado grave; segundo a polícia, o ataque, feito por membros da facção TCP e não tinha alvos específicos

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 17:38

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 abr 2026 às 17:38
Matheus Cristian Santos Silva, João Vitor Aragão de Jesus e José Augusto Fernandes da Silva foram indiciados por tentativa de homicídio em Vila Velha
Matheus Cristian Santos Silva, João Vitor Aragão de Jesus e José Augusto Fernandes da Silva foram indiciados por tentativa de homicídio em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação
No dia 7 de fevereiro deste ano, por muito pouco um adolescente de 17 anos não morreu ao ser baleado em uma distribuidora de bebidas no bairro Barramares, em Vila Velha. Mesmo não tendo nenhuma ligação com a disputa entre facções, ele quase acabou nas estatísticas de mortes no Estado por situações do tipo. A violência gratuita atrelada à banalização da vida e inconsequência destes criminosos soma fatores que contribuem para este cenário preocupante.
A vítima, que não foi a óbito, mas ficou internada em estado grave após ser baleada, não estava na mira dos bandidos. O adolescente não tinha passagens pela polícia, nem qualquer envolvimento com organizações criminosas. Na realidade, segundo o adjunto da DHPP de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes, não havia um alvo específico. Os autores do ataque chegaram em uma moto, atirando para atingir qualquer um que estivesse na região, onde ocorre intenso tráfico de drogas. 
Um deles, identificado como Matheus Cristian Santos Silva, de 19 anos, foi preso poucos dias após o crime. O outro, identificado como João Vitor Aragão de Jesus, 21, acabou detido nesta terça-feira (31), no bairro Forte São João, em Vitória.
Eles são membros do Terceiro Comando Puro (TCP) e, naquele 7 de fevereiro, estavam em território dominado pela facção rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ainda de acordo com o delegado, foi um dos primeiros ataques de muitos que ocorreram na Região 5 de Vila Velha, desde fevereiro — muitos deles seguindo o mesmo padrão, de não existir um alvo específico, apenas a missão de atingir quem estivesse na zona rival.

Preso ordenou ataque

O ataque que feriu o adolescente foi ordenado por José Augusto Fernandes da Silva, vulgo Fantoche, de 21 anos, tido como liderança de Riviera da Barra. Quando a ligação com o caso foi descoberta, ele já havia sido preso por estar pilotando uma moto roubada, e ainda de posse de uma arma.
“No depoimento, ele negou tudo. Disse que não fazia parte de organização nenhuma, que não sabia que a moto era roubada, que a arma não era dele", explicou o delegado.

Ataques múltiplos na Região 5

Diversos ataques foram realizados na Região 5 de Vila Velha desde fevereiro. Em março, especificamente, foram pelo menos quatro, todos eles na mesma semana. No dia 12, por exemplo, dois jovens de 25 anos foram vítimas de um tiroteio em Ulisses Guimarães: Lázaro Ferreira estava na própria barbearia, em mais um dia de trabalho, e Eiglison Lopes era atendente de um restaurante na Praia da Costa que estava passando de moto pela rua quando foi baleado.
No dia seguinte, um homem de 20 anos foi baleado em um novo episódio de violência, desta vez em Barramares. A vítima acabou atingida por três tiros, sendo um no braço e dois na axila, todos do lado esquerdo do corpo. Os suspeitos também passaram atirando a bordo de uma moto.
Ataque a tiros deixam pessoas mortas em Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Ataque a tiros deixam pessoas mortas em Ulisses Guimarães, em Vila Velha, no início de março deste ano Crédito: Reprodução | Rede Social
Segundo a Polícia Militar, dois tiroteios também aconteceram em pontos diferentes do distrito 5 naquela semana: um no bairro 23 de Maio e outro em Ulisses Guimarães. Uma pessoa morreu e outra sofreu tentativa de homicídio nestes ataques.
A polícia atribui os casos à intensa disputa por pontos de boca de fumo entre TCP e PCV. João Vitor, preso na terça-feira (31), também teria participado de alguns deles.

Entenda quais bairros compõem a Região 5

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, formam a Região 5 os seguintes bairros: 23 de Maio, Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.

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