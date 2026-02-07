Adolescente é baleado em distribuidora de bebidas em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos foi baleado em uma distribuidora de bebidas de Vila Velha, no Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). O crime ocorreu no bairro Barramares, e testemunhas contaram à Polícia Militar que o atirador estava em uma moto.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no estabelecimento e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, na mesma cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que pede ajuda por denúncias anônimas sobre o crime.