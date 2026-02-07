A Gazeta - Agora

Adolescente é baleado em distribuidora de bebidas em Vila Velha

Publicado em 07/02/2026 às 11h26

Um adolescente de 17 anos foi baleado em uma distribuidora de bebidas de Vila Velha, no Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). O crime ocorreu no bairro Barramares, e testemunhas contaram à Polícia Militar que o atirador estava em uma moto. 

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no estabelecimento e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, na mesma cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que pede ajuda por denúncias anônimas sobre o crime.

"Qualquer informação que ajude o trabalho de investigação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar", finalizou.

