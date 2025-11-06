Home
Operação mira líderes do PCV envolvidos na morte de manicure e adolescente

Operação mira líderes do PCV envolvidos na morte de manicure e adolescente

Ação entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (6) teve objetivo de cumprir 20 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em Vila Velha, Cariacica e Serra

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:08

Operação caça líderes de facção envolvidos em morte de adolescente e manicure em Vila Velha
Forças de segurança deflagram operação “Terra Santa”, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesp

Polícia Civil está nas ruas atrás de lideranças de facções responsáveis por ordenar ataques que resultaram na morte da adolescente Sophia Vial, de 15 anos, e da manicure Andrezza Conceição, de 31, ocorridas em agosto deste ano em Santa Rita, Vila Velha. A Operação Terra Santa começou na madrugada desta quinta-feira (6) e mira 20 alvos no município canela-verde, em Cariacica e na Serra

Ação entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (6) teve objetivo de cumprir 20 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em Vila Velha, Cariacica e Serra

Operação mira líderes do PCV envolvidos na morte de manicure e adolescente

Além dos 20 mandados de prisão, foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil informou que, até a publicação desta matéria, um homem tinha sido capturado, tentando fugir com uma sacola com drogas. Quando foi detido, ele afirmou que era soldado do Exército. 

"Após o cometimento do duplo homicídio, nós conseguimos identificar os atiradores. Eles foram presos e as investigações avançaram para apontar as lideranças dessas facções responsáveis por ordenar os ataques. Tivemos várias lideranças ligadas ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) apontadas como fomentadoras dos ataques. A partir disso, desencadeamos essa operação", detalhou o delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. 

O ataque que vitimou a adolescente a manicure, além de balear outras três pessoas, incluindo uma criança de três anos, foi resultado de uma guerra entre facções rivais. "As disputas que ocorreram entre junho e agosto foram motivadas por tentativa de expansão territorial do PCV. Stanley, criminoso que era do Terceiro Comando Puro (TCP), passou para o PCV. Como ele conhecia a região (de Santa Rita), ele fomentou esses ataques, e em alguns deles chegou a participar", disse Cleudes. 

*Matéria em atualização

