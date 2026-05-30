Primeiro estádio do Rio Branco, Governador Bley completa 90 anos

A partir disso, o local passou a receber não apenas partidas de futebol, mas também eventos oficiais, desfiles cívicos, apresentações escolares e até cortejos das chamadas ‘Batucadas’, que viriam a se tornar as atuais escolas de samba. Em um período com poucos espaços voltados para grandes eventos, o Governador Bley assumiu a função de centro social e cultural da cidade.





"É legal dizer, por exemplo, que o Morro do Rio Branco, que fica no entorno do Governador Bley, é um dos poucos locais, logradouros do Brasil, que têm um nome por causa do futebol, e não ao contrário. O Morro do Rio Branco tem esse nome porque as pessoas vinham para cá e torciam pelo time de cima do barranco. E aí depois colocam o nome do time no bairro", ressaltou o historiador.





E a relação do torcedor com o morro é ainda mais próxima. Muitos riobranquenses assistiam aos jogos de cima dele, como é o caso da esposa de Derly Soares, dono do Fusca do Brancão. Ela, que vinha de família humilde e, para acomapanhar o time do coração, subia o barranco.





"A única história que eu tenho ali é da minha esposa. Ela tinha aí seus 14, 15 anos, morava ali perto e tinha uma família bem carente, bem simples. Ela ia assistir jogos lá no Governador Bley, em cima do barranco, na parte de trás lá. Quando eu conheci ela, em 1978, ela me contava essas histórias, e foi quando eu comecei a conhecer e torcer pelo Rio Branco", disse Derly.