Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Novo coronavírus  já mata mais que homicídios no ES

Em 28 dias de abril, 96 pessoas morreram devido à Covid-19, enquanto, nos 30 dias do mês, 95 pessoas foram assassinadas

Públicado em 

03 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: mais letal que a violência no ES Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
As mortes causadas pelo novo coronavírus, em abril, superaram aquelas provocadas por homicídios no Espírito Santo. Entre o período de 1º e 28 de abril, 96 pessoas perderam suas vidas devido à doença, enquanto 95 foram vítimas de homicídios dolosos.
A quantidade de mortos pelo vírus em abril pode ser ainda maior, já que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualiza diariamente o painel de estatística e insere os novos dados consolidados, que podem ser do mês passado, após os exames comprobatórios ficarem prontos. Portanto, os dados de homicídios já são referentes aos 30 dias de abril e os da Sesa, 28 dias. Das 96 vítimas, 51 são homens e 45, mulheres.
A Serra liderou os óbitos pelo novo coronavírus no mês passado, com 35 casos. Para se ter a dimensão da letalidade do vírus, o município foi cenário de 18 homicídios, ou seja, a Covid-19 praticamente teve o dobro de casos.
Novo coronavírus já mata mais que homicídios no ES
Na segunda colocação ficou Vitória, com 18 mortes (enquanto teve seis homicídios em abril) e, logo atrás, Vila Velha, com 17 (que teve 15 assassinatos). Cariacica está em quarto lugar, com 11 ocorrências (sendo que no mês que se passou contou 14 crimes contra a vida).

Veja Também

Casagrande: "Só poderemos abrir o comércio se as pessoas se isolarem"

PM do ES vai fechar o cerco contra aglomerações e comércio aberto

Caminhão com respiradores é escoltado por policiais do ES

Fora do núcleo dos quatro maiores municípios da Região Metropolitana, Viana teve três registros e Afonso Cláudio, Guarapari e Aracruz, dois, cada. Já Fundão, Iúna, Nova Venécia, Pinheiros, Presidente Kennedy e Santa Maria de Jetibá registraram, cada, uma morte por causa do novo coronavírus.

DIA MAIS LETAL DA DOENÇA EM ABRIL

Se o dia mais letal de homicídios foi 5 de abril, em que ocorreram 12 assassinatos, o do novo coronavírus foi 20 de abril, Dia de Nossa Senhora da Penha, quando nove pessoas perderam suas vidas. E uma curiosidade: à ocasião, ninguém foi assassinado.
Os pardos lideram os casos de mortes pela doença, com 36 registros. Vinte brancos, 11 negros e outros seis amarelos perderam suas vidas. A raça não foi incluída em 23 ocorrências.

MENOS ESCOLARIDADE, MAIS MORTES

Chama atenção que o número de mortes pela Covid-19 é maior em pessoas que têm menor grau de escolaridade. Onze pessoas que morreram não tinham completado o estudo da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental. Outras nove só tinham feito da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental.
Seis analfabetos morreram. Já cinco pelo menos tinham o Ensino Médio completo e outras três só completaram o Ensino Fundamental. Duas das vítimas tinham o Ensino Médio incompleto e outras duas conseguiram completar seus estudos até a 4ª série do Ensino Fundamental.
Somente uma pessoa com educação superior completa morreu. Em outros 57 casos não foi informado o grau de escolaridade.
comorbidade mais comum das vítimas foi a cardíaca. Pelo menos 57 das vítimas tinham este problema. A outra mais comum foi a diabetes, presente em 29 casos. Sessenta das vítimas foram internadas e morreram nos hospitais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados