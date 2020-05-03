Novo coronavírus  já mata mais que homicídios no ES

Coronavírus: mais letal que a violência no ES Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

A quantidade de mortos pelo vírus em abril pode ser ainda maior, já que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualiza diariamente o painel de estatística e insere os novos dados consolidados, que podem ser do mês passado, após os exames comprobatórios ficarem prontos. Portanto, os dados de homicídios já são referentes aos 30 dias de abril e os da Sesa, 28 dias. Das 96 vítimas, 51 são homens e 45, mulheres.

Serra liderou os óbitos pelo novo coronavírus no mês passado, com 35 casos. Para se ter a dimensão da letalidade do vírus, o município foi cenário de 18 homicídios, ou seja, a Covid-19 praticamente teve o dobro de casos.

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Na segunda colocação ficou Vitória, com 18 mortes (enquanto teve seis homicídios em abril) e, logo atrás, Vila Velha, com 17 (que teve 15 assassinatos). Cariacica está em quarto lugar, com 11 ocorrências (sendo que no mês que se passou contou 14 crimes contra a vida).

Fora do núcleo dos quatro maiores municípios da Região Metropolitana, Viana teve três registros e Afonso Cláudio, Guarapari e Aracruz, dois, cada. Já Fundão, Iúna, Nova Venécia, Pinheiros, Presidente Kennedy e Santa Maria de Jetibá registraram, cada, uma morte por causa do novo coronavírus.

DIA MAIS LETAL DA DOENÇA EM ABRIL

Se o dia mais letal de homicídios foi 5 de abril, em que ocorreram 12 assassinatos, o do novo coronavírus foi 20 de abril, Dia de Nossa Senhora da Penha, quando nove pessoas perderam suas vidas. E uma curiosidade: à ocasião, ninguém foi assassinado.

Os pardos lideram os casos de mortes pela doença, com 36 registros. Vinte brancos, 11 negros e outros seis amarelos perderam suas vidas. A raça não foi incluída em 23 ocorrências.

MENOS ESCOLARIDADE, MAIS MORTES

Chama atenção que o número de mortes pela Covid-19 é maior em pessoas que têm menor grau de escolaridade. Onze pessoas que morreram não tinham completado o estudo da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental. Outras nove só tinham feito da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental.

Seis analfabetos morreram. Já cinco pelo menos tinham o Ensino Médio completo e outras três só completaram o Ensino Fundamental. Duas das vítimas tinham o Ensino Médio incompleto e outras duas conseguiram completar seus estudos até a 4ª série do Ensino Fundamental.

Somente uma pessoa com educação superior completa morreu. Em outros 57 casos não foi informado o grau de escolaridade.