Prefeito de Viana anuncia morte de professor devido ao coronavírus

O município de Viana registrou uma morte por coronavírus nesta quinta-feira (16). De acordo com o prefeito Gilson Daniel (Podemos), a vítima é um homem de 69 anos, que morava no bairro Universal. Conforme divulgado nas redes sociais do prefeito, ele estava internado em um hospital particular e faleceu durante esta manhã.
Aposentado desde o ano passado, o idoso era professor da rede pública de ensino e lecionava matemática na escola Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Em nota de pesar, a prefeitura lamentou a perda e agradeceu aos "excelentes serviços prestados à educação do município".
PRIMEIRA OU SEGUNDA MORTE NA CIDADE?
Embora a publicação do prefeito Gilson Daniel afirme que se trata do "primeiro óbito por coronavírus no município de Viana", o Painel Covid do Governo do Espírito Santo indica que a primeira morte pela doença na cidade teria acontecido no último domingo (12), também em uma pessoa do gênero masculino, com idade entre 60 e 69 anos.
A Gazeta procurou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que explicou que os dados contidos na plataforma são informados pelos próprios municípios. A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Viana e com o prefeito Gilson Daniel, mas ainda aguarda um retorno sobre o caso.