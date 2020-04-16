Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 25 o número de mortes no Estado

Informações constam no painel de diagnósticos da Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:37

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:37

Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O Espírito Santo tem  856 confirmados do novo Coronavírus (Covid-19)  25 mortes até a tarde desta quinta-feira (16), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).  O Estado também já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
De acordo com o painel,  3.823 casos ainda são investigados e 1.453 foram descartados. Dos confirmados, 480 já foram curados. Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado. 

DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS

Por volta das 15 horas, o Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, chegou a mostrar que o Estado tinha 771 casos confirmados e 22 mortes. No entanto, o sistema do governo ficou inacessível durante cerca de uma hora e, ao voltar, apresentou outros números. Questionada, a Sesa confirmou que houve um erro na atualização e que os últimos números publicados são os atuais.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coronavírus: saiba identificar profissionais que farão testes em casa no ES

Especialista fala sobre os direitos do consumidor durante a crise

"O isolamento é a chance que temos de preservar vidas", diz médico

Serra vê número disparar e é a 2ª cidade com mais casos de Covid-19 no ES

Coronavírus: Vila Velha é primeira cidade do ES a passar de 200 casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados