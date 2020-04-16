Coronavírus no ES: sobe para 25 o número de mortes no Estado

Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels

O Espírito Santo tem 856 confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) 25 mortes até a tarde desta quinta-feira (16), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O Estado também já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

De acordo com o painel, 3.823 casos ainda são investigados e 1.453 foram descartados. Dos confirmados, 480 já foram curados. Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado.

DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS

Por volta das 15 horas, o Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, chegou a mostrar que o Estado tinha 771 casos confirmados e 22 mortes. No entanto, o sistema do governo ficou inacessível durante cerca de uma hora e, ao voltar, apresentou outros números. Questionada, a Sesa confirmou que houve um erro na atualização e que os últimos números publicados são os atuais.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.