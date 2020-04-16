Coronavírus: saiba identificar profissionais que farão testes em casa no ES

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

"Os entrevistadores estarão devidamente identificados, com uniforme e crachá. Será uma operação feita ao lado das universidades, centros de pesquisas e com as prefeituras. Os municípios irão disponibilizar profissionais que já atuem nas respectivas áreas e são conhecidos nas comunidades, como agentes de saúde, técnicos de enfermagem e enfermeiros, para poderem colaborar com esse processo", disse.

O secretário de Estado da Saúde ainda salientou que a dinâmica de atuação dos profissionais que irão aos lares é semelhante ao processo realizado na notificação dos casos de dengue.

"A visita às residências já é feita hoje. Um exemplo é o processo de levantamento rápido do Aedes aegypti. A visita domiciliar já é algo que ocorre no Espírito Santo. Estes profissionais estarão devidamente identificados e ainda haverá uma ampla campanha de divulgação de quais municípios estarão realizando a testagem naquele período. O entrevistador chegará a residência, se apresentará e o morador poderá identificá-lo", complementou o secretário.

PROFISSIONAIS TESTADOS

Como qualquer pessoa pode já ter tido contato com o novo coronavírus e estar assintomático, o representante da pasta da saúde detalhou que todos os agentes serão previamente submetidos a testes para evitar a transmissão da Covid-19.