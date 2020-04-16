Coronavírus no ES: 462 pessoas são consideradas curadas

Em novo pronunciamento feito nesta quarta-feira (15), o governador Casagrande confirmou que o Espírito Santo tem 462 pessoas curadas do novo coronavírus. O número representa 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim de ontem, 86. Uma mudança na captação dos dados registrados por dia no Espírito Santo provocou um salto no número de diagnósticos.
De acordo com a Vigilância Estadual em Saúde são considerados curados pacientes que passaram 14 dias em isolamento e não apresentaram mais sintomas. O paciente é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de onde mora.
Os dados estão disponíveis no "Painel Covid-19", sistema público para consultas lançado pelo governo do Estado. Casagrande afirmou que a migração dos dados começou no início desta semana. "São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificações de epidemia, o E-sus-SV", pontuou.
Ao todo o Estado está com 754 casos confirmados e 3.336 casos sendo investigados. O boletim também trouxe a confirmação que subiu para 22 o número de mortos subiu para 22 o número de mortos.