Coronavírus no ES: 462 pessoas são consideradas curadas

De acordo com a Vigilância Estadual em Saúde, são considerados curados pacientes que passaram 14 dias em isolamento e não apresentaram mais sintomas

De acordo com a Vigilância Estadual em Saúde são considerados curados pacientes que passaram 14 dias em isolamento e não apresentaram mais sintomas. O paciente é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de onde mora.

Os dados estão disponíveis no "Painel Covid-19", sistema público para consultas lançado pelo governo do Estado. Casagrande afirmou que a migração dos dados começou no início desta semana. "São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificações de epidemia, o E-sus-SV", pontuou.