Número de curados de coronavírus sobe de 41 para 86 em um dia no ES

Os últimos óbitos registrados foram de uma mulher de 89 anos e um homem de 66 anos que moravam em uma casa de repouso em Vitória e uma idosa de 81 anos, moradora de Vila Velha, que estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo governo do Estado e a etiqueta respiratória: