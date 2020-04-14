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Esperança

Número de curados de coronavírus sobe de 41 para 86 em um dia no ES

O Espírito Santo tem 463 casos confirmados do novo coronavírus até esta segunda, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 06:52

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 06:52

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
O número de pacientes que se recuperaram da Covid-19 mais que dobrou no Espírito Santo entre os boletins divulgados no domingo (12) e nesta segunda-feira (13), saltando de 41 para 86. O último boletim foi divulgado na noite de segunda. O Espírito Santo tem 463 casos confirmados do novo coronavírus.
Número de curados de coronavírus sobe de 41 para 86 em um dia no ES
Dos casos confirmados, 86 pacientes já estão curados, 285 estão em isolamento residencial e 75 estão internados, sendo 48 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezessete mortes foram confirmadas e outras seis seguem em investigação.

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Os últimos óbitos registrados foram de uma mulher de 89 anos e um homem de 66 anos que moravam em uma casa de repouso em Vitória e uma idosa de 81 anos, moradora de Vila Velha, que estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

COMO SE PREVENIR

A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo governo do Estado e a etiqueta respiratória:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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