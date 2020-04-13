Curado, idoso que teve coronavírus deixa hospital em Colatina

No vídeo acima, gravado antes de sair da unidade de saúde, Ademir agradeceu a todos que torceram pela recuperação dele: Obrigado a todos que torceram por mim e mandaram energias positivas, estou voltando para casa, relatou o idoso.

De acordo com Ademir, como medida de prevenção, ele ficou afastado do trabalho como inspetor escolar por cerca de 20 dias e afirma que, durante quase todo o tempo, permaneceu em casa. Os primeiros sintomas da doença foram febre, dores no corpo e queimação no peito. Suspeitando que podia ser dengue ou chikungunya, ele procurou atendimento médico, os exames deram negativos para essas doenças e ele foi orientado a retornar para casa.