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Covid-19

Curado, idoso que teve coronavírus deixa hospital em Colatina

Segundo a Secretaria de Saúde do município, Ademir Roque Siqueira, 60 anos, era o único paciente infectado pelo novo coronavírus em Colatina que estava internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 17:14

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:14

Dos pacientes infectados pelo novo coronavírus em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, apenas um ainda estava internado,  o idoso Ademir Roque Siqueira, 60 anos. Ele é o segundo caso confirmado de Covid-19 na cidade e, após passar dias em um hospital particular, ele está curado e recebeu alta neste domingo (12). A informação é da Secretaria de Saúde do município.
No vídeo acima, gravado antes de sair da unidade de saúde, Ademir agradeceu a todos que torceram pela recuperação dele: Obrigado a todos que torceram por mim e mandaram energias positivas, estou voltando para casa, relatou o idoso.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa. 
Ademir Roque
Ademir Roque Crédito: Reprodução

A CONTAMINAÇÃO

De acordo com Ademir, como medida de prevenção, ele ficou afastado do trabalho como inspetor escolar por cerca de 20 dias e afirma que, durante quase todo o tempo, permaneceu em casa. Os primeiros sintomas da doença foram febre, dores no corpo e queimação no peito. Suspeitando que podia ser dengue ou chikungunya, ele procurou atendimento médico, os exames deram negativos para essas doenças e ele foi orientado a retornar para casa.
Os sintomas aumentaram poucos dias depois, principalmente a febre. A família de Ademir procurou então a Secretaria de Saúde de Colatina para realizar exames que poderiam confirmar a contaminação pelo novo coronavírus. O resultado positivo para Covid-19 foi divulgado no dia 5 de abril.

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