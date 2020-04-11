Colatina registra sexto caso de contaminação pelo novo coronavírus

Seis casos foram confirmados pela Prefeitura de Colatina Crédito: Larissa Avilez

A Secretaria de Saúde de Colatina registrou mais um caso de contaminação pelo novo coronavírus . Com isso, subiu para seis o número de pessoas diagnosticadas pela Covid-19 no município.

De acordo com a secretária de Saúde, Kamila Roldi, o paciente infectado é um homem de 45 anos, sem comorbidades. O resultado positivo do teste foi recebido pela Prefeitura de Colatina na noite de sexta-feira (10). O novo caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

"Ele não é do grupo de risco e está em isolamento domiciliar, sem sintomas de gravidade", afirmou a secretária.

Colatina aguarda o resultado de 10 testes laboratoriais de casos suspeitos. Roldi pede que as pessoas continuem em isolamento e respeitem as orientações da Secretaria de Saúde para evitar a disseminação do vírus no município.

"Não existe planejamento mais eficiente do que intensificar ações do isolamento. Esta é a única maneira de proteger as nossas famílias. A gente tem monitorado os casos, mas é importante que as pessoas sejam responsáveis e sigam as orientações", declarou.

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