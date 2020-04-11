Colatina registra sexto caso de contaminação pelo novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Colatina registrou mais um caso de contaminação pelo novo coronavírus. Com isso, subiu para seis o número de pessoas diagnosticadas pela Covid-19 no município.
De acordo com a secretária de Saúde, Kamila Roldi, o paciente infectado é um homem de 45 anos, sem comorbidades. O resultado positivo do teste foi recebido pela Prefeitura de Colatina na noite de sexta-feira (10). O novo caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
"Ele não é do grupo de risco e está em isolamento domiciliar, sem sintomas de gravidade", afirmou a secretária.
Colatina aguarda o resultado de 10 testes laboratoriais de casos suspeitos. Roldi pede que as pessoas continuem em isolamento e respeitem as orientações da Secretaria de Saúde para evitar a disseminação do vírus no município.
"Não existe planejamento mais eficiente do que intensificar ações do isolamento. Esta é a única maneira de proteger as nossas famílias. A gente tem monitorado os casos, mas é importante que as pessoas sejam responsáveis e sigam as orientações", declarou.
CASOS ANTERIORES
Dos cinco pacientes que já tinham sido diagnosticados com Covid-19 em Colatina, apenas um está internado no hospital. Trata-se de um inspetor escolar, de 60 anos. Ele foi o segundo caso confirmado da doença no município. O filho dele também testou positivo e é contabilizado entre os registros da cidade.
Os outros casos são de um jovem de 18 anos, um homem de 49, e um comerciante de 53 anos, que foi o primeiro paciente confirmado com coronavírus em Colatina.
NÚMEROS NO ESTADO
Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Sesa na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.