Três capixabas estão entre os infectados por coronavírus em plataforma no ES

Dos 34 trabalhadores contaminados pelo novo coronavírus, a bordo de uma plataforma de petróleo no ES, três deles são capixabas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
De acordo coma Agência Nacional de Petróleo (ANP), 53 funcionários atuavam na plataforma FPSO Capixaba, no Sul do Estado. Cinco capixabas faziam parte da tripulação. Três deles testaram positivo para o novo coronavírus e os outros dois casos foram descartados.
O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de sexta-feira (10), registrava 349 casos de Covid-19 no Espírito Santo. Segundo a Sesa, apenas um dos trabalhadores da plataforma estava contabilizado neste número. Os outros dois ainda serão incluídos nas notificações.
ENTENDA O CASO
Na última quarta-feira (08), a Secretaria de Estado de Saúde foi informada que um grupo de 34 funcionários da plataforma petrolífera FPSO Capixaba, localizada no Sul do Estado, tinha sido diagnosticado com a Covid-19.
Parte destes trabalhadores foi encaminhada para isolamento em um hotel na Grande Vitória. O estabelecimento foi fechado para atender a petrolífera.
Nesta sexta-feira (10) a FPSO Capixaba parou completamente a produção para realizar a desinfecção da unidade. O navio-plataforma produz petróleo e gás na região conhecida como Parque das Baleias, próximo à costa dos municípios de Marataízes e Presidente Kennedy. A plataforma pertence à empresa SBM e é afretada pela Petrobras.
O Ministério Público do Trabalho disse que avalia abrir um inquérito para investigar a contaminação dentro da plataforma. Este foi o primeiro caso de funcionários infectados por coronavírus em um navio-plataforma no Brasil.