Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Três capixabas estão entre os infectados por coronavírus em plataforma no ES
Contágio no mar

Três capixabas estão entre os infectados por coronavírus em plataforma no ES

Um dos casos já foi contabilizado pela Secretaria de Saúde no número de contaminados no Estado; e os outros dois ainda serão incluídos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 08:25

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 08:25

FPSO Capixaba, fundeada no campo de Cachalote e Baleia Branca, fica na porção da Bacia de Campos localizada no Espírito Santo
FPSO Capixaba, fundeada no campo de Cachalote e Baleia Branca, fica na porção da Bacia de Campos localizada no Espírito Santo Crédito: Valter Monteiro/Agência Petrobras
Dos 34 trabalhadores contaminados pelo novo coronavírus, a bordo de uma plataforma de petróleo no ES, três deles são capixabas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). 
De acordo coma  Agência Nacional de Petróleo (ANP), 53 funcionários atuavam na plataforma FPSO Capixaba, no Sul do Estado. Cinco capixabas faziam parte da tripulação. Três deles testaram positivo para o novo coronavírus e os outros dois casos foram descartados.
O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de sexta-feira (10), registrava 349 casos de Covid-19 no Espírito Santo. Segundo a Sesa, apenas um dos trabalhadores da plataforma estava contabilizado neste número. Os outros dois ainda serão incluídos nas notificações.

ENTENDA O CASO

Na última quarta-feira (08), a Secretaria de Estado de Saúde foi informada que um grupo de 34 funcionários da plataforma petrolífera FPSO Capixaba, localizada no Sul do Estado, tinha sido diagnosticado com a Covid-19.
Parte destes trabalhadores foi encaminhada para isolamento em um hotel na Grande Vitória. O estabelecimento foi fechado para atender a petrolífera. 

Veja Também

Covid-19 em plataforma no ES: o que foi feito para evitar novos contágios

Plataforma com casos de coronavírus fica no litoral de Marataízes

"Ficamos apreensivos", diz técnico de plataforma isolado em hotel no ES

Nesta sexta-feira (10) a FPSO Capixaba parou completamente a produção para realizar a desinfecção da unidade. O navio-plataforma produz petróleo e gás na região conhecida como Parque das Baleias, próximo à costa dos municípios de Marataízes e Presidente Kennedy. A plataforma pertence à empresa SBM e é afretada pela Petrobras. 
O Ministério Público do Trabalho disse que avalia abrir um inquérito para investigar a contaminação dentro da plataforma. Este foi o primeiro caso de funcionários infectados por coronavírus em um navio-plataforma no Brasil. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados