Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contágio no mar

Plataforma com casos de coronavírus fica no litoral de Marataízes

Navio-plataforma Capixaba opera no Sul do Espírito Santo, segundo o MPT. Tripulantes estão em isolamento em hotel de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:14

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:14

FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias
FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias Crédito: Agência Petrobras
A plataforma de produção de petróleo e gás no Espírito Santo que teve casos de Covid-19 identificados foi a FPSO Capixaba, navio da empresa SBM afretado pela Petrobras e que opera nos campos de Cachalote e Jubarte, na região petrolífera conhecida como Parque das Baleias, no Litoral Sul do Estado, próximo à costa dos municípios de Marataízes e Presidente Kennedy.
A confirmação da unidade foi dada pela procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) Flávia Veiga, da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (Conatpa). A FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante que produz, armazena e transfere óleo) é uma das três que opera para a Petrobras na porção capixaba da Bacia de Campos.

Veja Também

"Ficamos apreensivos", diz técnico de plataforma isolado em hotel no ES

Coronavírus: Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 53 trabalhadores foram contaminados pelo novo coronavírus na plataforma. Parte da tripulação é do Espírito Santo, mas também há pessoas de outros Estados.
No entanto, os dados da Secretária de Saúde são diferentes das informações passadas pelos outros órgãos que apuram os casos de Covid-19 na embarcação. A procuradora do Trabalho disse que a informação que chegou no MPT é de 34 trabalhadores apresentaram resultados positivos para o novo coronavírus. O dado também foi confirmado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Sesa, e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória. O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local.
Inicialmente a Sesa havia informado que a plataforma estava localizada no litoral de Macaé, no Rio de Janeiro. Porém, a FPSO Capixaba fica no Espírito Santo e é administrada pela unidade operacional da companhia em Vitória.

O QUE DIZ A EMPRESA

Em nota, a SBM Offshore confirmou que "um número significativo de tripulantes de um de seus FPSOs offshore no Brasil testou positivo para Covid-19" e informou que eles "estão recebendo atenção médica e sendo monitorados de perto".
Algumas pessoas já desembarcaram e estão recebendo atendimento médico em terra. A bordo, medidas preventivas permanecem em vigor, como distanciamento social e reforço das regras para aumentar a higiene dentro do navio, informou a empresa, acrescentando que mantém contato próximo com as autoridades brasileiras e com a cliente, Petrobras, para gerenciar a situação.
A SBM disse ainda que implantou um programa que inclui o monitoramento das tripulações em sua frota no mundo e o gerenciamento de situações especiais. Protocolos foram implementados com relação à prevenção e resposta a incidentes e planos de contingência foram criados, diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados