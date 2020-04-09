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Pandemia de coronavírus

'Ficamos apreensivos', diz técnico de plataforma isolado em hotel no ES

Uma plataforma petrolífera registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados está em isolamento em um hotel na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 14:23

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 14:23

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena Crédito: Divulgação
Os funcionários da plataforma petrolífera que foram isolados em um hotel da Grande Vitória após 53 trabalhadores serem contaminados por coronavírus, estão apreensivos. A informação é de um desses profissionais, um técnico em mecânica que não quis se identificar.
O teste desse técnico deu negativo para a Covid-19, mas ele também está isolado porque teve contato com os contaminados. "Desembarcamos devido à possibilidade de termos sido contaminados. Ficamos apreensivos porque vamos ficar isolados sem poder ir para casa", relatou ele, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta.

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A plataforma petrolífera registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus  causador da Covid-19. A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória.
O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local. Os infectados vão ficar no hotel pelo período de quarentena, ou seja, 14 dias em isolamento. A Sesa esclarece, ainda, que nem todos são naturais do Estado, por isso o registro com a confirmação da Covid-19 se dará em seu município de origem, dentro ou fora do Espírito Santo.

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