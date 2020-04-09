'Ficamos apreensivos', diz técnico de plataforma isolado em hotel no ES

A plataforma petrolífera registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus  causador da Covid-19. A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória.

O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local. Os infectados vão ficar no hotel pelo período de quarentena, ou seja, 14 dias em isolamento. A Sesa esclarece, ainda, que nem todos são naturais do Estado, por isso o registro com a confirmação da Covid-19 se dará em seu município de origem, dentro ou fora do Espírito Santo.