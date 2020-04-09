'Ficamos apreensivos', diz técnico de plataforma isolado em hotel no ES

Os funcionários da plataforma petrolífera que foram isolados em um hotel da Grande Vitória após 53 trabalhadores serem contaminados por coronavírus, estão apreensivos. A informação é de um desses profissionais, um técnico em mecânica que não quis se identificar.
O teste desse técnico deu negativo para a Covid-19, mas ele também está isolado porque teve contato com os contaminados. "Desembarcamos devido à possibilidade de termos sido contaminados. Ficamos apreensivos porque vamos ficar isolados sem poder ir para casa", relatou ele, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta.
A plataforma petrolífera registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus causador da Covid-19. A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória.
O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local. Os infectados vão ficar no hotel pelo período de quarentena, ou seja, 14 dias em isolamento. A Sesa esclarece, ainda, que nem todos são naturais do Estado, por isso o registro com a confirmação da Covid-19 se dará em seu município de origem, dentro ou fora do Espírito Santo.