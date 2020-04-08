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Covid-19

Coronavírus: contaminados em plataforma estão isolados em hotel no ES

Notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); 29 estão isolados em um hotel na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 20:19

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 20:19

Plataforma FPSO Capixaba opera no Parque das Baleias e tem previsão de deixar a região em 2022
Plataforma FPSO Capixaba opera no Parque das Baleias e contou com casos de infecção do novo coronavírus Crédito: Petrobras/Divulgação
Uma plataforma petrolífera registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória.
A informação inicial é de que a da Sesa era de que a plataforma de petróleo estava localizada em Macaé-RJ (Bacia de Campos). Porém, o órgão confirmou na manhã desta quinta-feira que a embarcação estava no litoral capixaba. O navio-plataforma FPSO Capixaba teve o nome revelado pelo Ministério Público do Trabalho.

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Na tarde de terça-feira (07), um mapa apresentado pelo Ministério da Saúde, em coletiva, indica que há uma estrutura instalada próxima ao litoral capixaba com casos confirmados de Covid-19.
Mapa indica onde estão os casos e os óbitos confirmados no país
Mapa indica onde estão os casos e os óbitos confirmados no país Crédito: Reprodução
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, conta que do total de infectados, 29 foram instalados pela empresa em um hotel na região metropolitana, mas que não tem outros hóspedes. O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local. 
CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Reblin explica que todos os infectados vão ficar no hotel pelo período de quarentena, ou seja, 14 dias em isolamento. O subsecretário esclarece, ainda, que nem todos são naturais do Estado e, por isso, o registro com a confirmação da Covid-19 se dará em seu município de origem, dentro ou fora do Espírito Santo.

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