Coronavírus no ES: três mortes são investigadas pela Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga três mortes de pacientes pelo novo coronavírus (Covid-19). A informação consta no boletim epidemiológico publicado na noite desta quarta-feira (08). Seis óbitos foram confirmados.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.