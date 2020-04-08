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Covid-19

Coronavírus no ES: três mortes são investigadas pela Sesa

O Espírito Santo tem 273 casos de pessoas infectadas. Seis mortes foram confirmadas pelo governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 18:47

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 18:47

Covid-19
Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga três mortes de pacientes pelo novo coronavírus (Covid-19). A informação consta no boletim epidemiológico publicado na noite desta quarta-feira (08). Seis óbitos foram confirmados.
O Espírito Santo tem 273 casos confirmados de pessoas infectadas. Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 180 estão em isolamento residencial e 46 estão internados, sendo 29 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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