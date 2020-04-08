Coronavírus no ES: como faço para receber as doações do Corpo de Bombeiros?

Famílias carentes receberão cestas básicas Crédito: TV Gazeta Norte

As famílias capixabas que serão beneficiadas pelas doações de alimentos e produtos de higiene, por meio do programa Espírito Santo Solidário , receberão em casa os itens doados. A iniciativa, em parceria do governo do Estado com o Corpo de Bombeiros, envolve a Secretaria de Direitos Humanos e de Assistência Social do governo e também dos municípios e conta com a participação da sociedade civil, visando ajudar pessoas com dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus

De acordo com o tenente-coronel e porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Wagner Borges, os donativos chegam aos bombeiros, e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sedh), junto às prefeituras, faz o alinhamento do cadastro das pessoas, com base nas que têm maiores necessidades. "Os beneficiados são indivíduos em situação de extrema pobreza e pobreza, sendo que no primeiro caso são consideradas as pessoas com renda de até 170 reais per capita, sendo que elas terão prioridade. Fazemos com que as doações cheguem à casa das pessoas, sem fila, para evitar risco de contrair o vírus", explicou.

Segundo a autoridade, a procura das pessoas para doar ainda é menor do que o esperado e os recursos aportados vêm principalmente do próprio governo do Espírito Santo. "Hoje recebemos 1.500 cestas pela União ES, um grupo composto por empresários. Amanhã faremos a distribuição delas. No total recebemos cerca de 2.500 cestas até o momento. Quanto às doações em dinheiro, eu não tenho ainda informação sobre quantias. São em torno de 450 mil famílias que se enquadram no perfil de beneficiados aqui no Estado", afirmou.

EXPECTATIVA

A ação, que na primeira etapa irá até o dia 30 de abril, deverá se estender durante o tempo necessário ao isolamento social. A expectativa, de acordo com o tenente-coronel é de atender o máximo de famílias possível. Para ele, o momento é de solidariedade. "Estamos vivendo um momento em que precisamos caminhar de mãos dadas apesar do isolamento, significando que devemos refletir a solidariedade do povo capixaba. Se uma pessoa não quiser ir ao supermercado, pode também fazer a doação em dinheiro, a qual será revertida em cestas e produtos de higiene", concluiu.

COMO E ONDE DOAR

O que doar: Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.

Onde entregar: Em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.

Qual a localização: Clique aqui e confira a lista de endereços.

Para onde vai: Os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.

Doação de dinheiro

Como doar: As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).

Como fazer: Basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.

Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.

OUTRAS AÇÕES

VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)

O que doar: Podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.

Onde entregar: Diretamente em qualquer supermercado de Vitória.

Quem recolhe e para onde vai: A ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.

Dinheiro

Como doar: As doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.

Para onde vai o dinheiro: A conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.

UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)

Doação de dinheiro para compra de cestas básicas

Como doar: Pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.

Qual valor doar: Cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.

Para onde vai o dinheiro: Para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pelo COVID-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.

Quem está por trás da organização: Várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está no site.

INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)

Doação de insumos hospitalares e EPIs

O que doar: Itens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.

Onde entregar: Procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.

Quem recolhe e para onde vai: A Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.

Doação em dinheiro para produção de equipamentos