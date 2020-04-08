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Solidariedade

Cantor capixaba Alemão do Forró arrecada 200 cestas básicas em live

O rei do forró capixaba realizou apresentação em redes sociais e arrecadou alimentos e donativos. Materiais serão encaminhados para instituições e famílias de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:46

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:46

Alemão do Forró arrecada 200 cestas básicas alimentos em live
Alemão do Forró arrecada 200 cestas básicas alimentos em live Crédito: Alemão do Forró/ Divulgação
Sem a possibilidade de se apresentar em shows, diversos artistas estão realizando lives, nas redes sociais, durante a quarentena do novo coronavírus. Na noite da última sexta-feira (3), o capixaba Alemão do Forró também promoveu uma live para os seus fãs. Além de colocar o público para dançar, a ação também arrecadou alimentos e donativos que serão doados para famílias e entidades que estão em dificuldade nesse período.
De acordo com as informações divulgadas pelas redes sociais do cantor, foram arrecadadas 200 cestas básicas e outros donativos como álcool em gel, máscara e fraldas geriátricas. Os materiais serão entregues para instituições sociais e famílias  de Linhares, no Norte do Espírito Santo, onde o artista mora.
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Gratidão ??? #oreidoforrocapixaba

Uma publicação compartilhada por Alemão do forró Oficial® (@alemaodoforrooficial) em

O artista também manifestou sua preocupação com outros músicos que não estão conseguindo fazer show durante o período de isolamento social.
A gente que vive de música está sem previsão de retornar aos trabalhos. Alguns músicos já estão me relatando que estão com dificuldade, então vamos ajudar essas pessoas também, explicou Alemão.

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LIVE EM CASA

Com quase três horas de duração, a live foi realizada na casa do cantor. No canal do Youtube, o show já conta com quase 130 mil visualizações. No Facebook, foram mais de 239 mil acessos.
A Live Show do Alemão contou com um repertório recheado músicas que marcaram a história do forró e do sertanejo no Brasil. Os sucessos do artista não ficaram de fora, como Fica Amor e a nova aposta Não me procure mais.
Em suas redes sociais, o rei do forró capixaba prometeu que em breve vai promover uma nova live em suas redes sociais.

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