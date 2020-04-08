Cantor capixaba Alemão do Forró arrecada 200 cestas básicas em live

Sem a possibilidade de se apresentar em shows, diversos artistas estão realizando lives, nas redes sociais, durante a quarentena do novo coronavírus. Na noite da última sexta-feira (3), o capixaba Alemão do Forró também promoveu uma live para os seus fãs. Além de colocar o público para dançar, a ação também arrecadou alimentos e donativos que serão doados para famílias e entidades que estão em dificuldade nesse período.
De acordo com as informações divulgadas pelas redes sociais do cantor, foram arrecadadas 200 cestas básicas e outros donativos como álcool em gel, máscara e fraldas geriátricas. Os materiais serão entregues para instituições sociais e famílias de Linhares, no Norte do Espírito Santo, onde o artista mora.
O artista também manifestou sua preocupação com outros músicos que não estão conseguindo fazer show durante o período de isolamento social.
A gente que vive de música está sem previsão de retornar aos trabalhos. Alguns músicos já estão me relatando que estão com dificuldade, então vamos ajudar essas pessoas também, explicou Alemão.
LIVE EM CASA
Com quase três horas de duração, a live foi realizada na casa do cantor. No canal do Youtube, o show já conta com quase 130 mil visualizações. No Facebook, foram mais de 239 mil acessos.
A Live Show do Alemão contou com um repertório recheado músicas que marcaram a história do forró e do sertanejo no Brasil. Os sucessos do artista não ficaram de fora, como Fica Amor e a nova aposta Não me procure mais.
Em suas redes sociais, o rei do forró capixaba prometeu que em breve vai promover uma nova live em suas redes sociais.