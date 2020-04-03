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Enfrentamento ao Coronavírus

Wesley Safadão fará live para arrecadar dinheiro contra Covid-19

A princípio, a gravação seria em um show em 31 de março, em São Paulo, mas foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 14:45

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 14:45

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook
Wesley Safadão anunciou pelo Instagram na quinta-feira, 2, que fará uma transmissão ao vivo no YouTube no próximo dia 18 de abril (sábado), às 20 horas, na qual será gravado o DVD denominado WS Em Casa 2. A princípio, a gravação seria em um show em 31 de março, em São Paulo, mas foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.
"Serão músicas inéditas e aquele showzão para vocês. Iniciamos hoje [2 de março] nossa campanha de arrecadação de fundos para auxiliar no combate às consequências da covid-19 e vamos até o final da transmissão", escreveu na rede social.
Safadão afirmou que 100% do dinheiro arrecadado durante a live será destinado às instituições que estão precisando de recursos para ajudar a população.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
As doações podem ser feitas pelo site www.wsolidario.com.br.
Outros artistas anunciaram transmissões ao vivo devido ao novo coronavírus. Léo Santana realizará uma live nesta sexta, 3, às 21 horas, também para arrecadar fundos contra a doença. Xand Avião, que se curou da covid-19 recentemente, fará um show no próximo sábado, 4, às 16 horas, com exibição pelo YouTube.
Na cena internacional, Billie Eilish, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong, Tim McGraw, Elton John, Backstreet Boys e Mariah Carey fizeram um show beneficente dentro de suas casas, em 29 de março, com projeção nacional nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro em nome da causa.
Na semana anterior ao evento online, John Legend cantou e tocou piano em casa para fãs numa transmissão ao vivo pelo Instagram.
A atitude do músico foi uma forma de incentivar o público a ficar de quarentena para se proteger do coronavírus.

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