'Nunca peguei algo tão forte', diz Dinho Ouro Preto sobre coronavírus

Dinho Ouro Preto Crédito: Reprodução

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, tem usado as redes sociais para falar sobre sua recuperação após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Apesar de estar melhorando, ele ressaltou que o vírus é "uma pedrada".

No domingo, 29, o músico fez uma publicação para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde, e revelou que a doença o afetou bastante. "Nunca peguei algo tão forte, e olha que eu já peguei muita coisa", comentou o cantor. Na mesma publicação ele também reforçou o pedido para que as pessoas permaneçam em casa, para evitar a disseminação do vírus.

Alguns dias depois, na terça-feira, 31, o vocalista publicou uma nova foto, em que falou novamente sobre o seu estado de saúde: "Boa notícia: comecei a melhorar. Tive menos febre ontem, e acordei me sentindo melhor hoje".