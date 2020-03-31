Rita Lee diz que coronavírus tem 'propósito divino' e fala de quarentena

Esse corona tem um propósito divino que a raça humana ainda não consegue alcançar. Sou 'Poliana' e quero crer que vai dar uma melhorada no mundo. Vai ser a custa de inocente, mas é sempre assim em uma guerra As pessoas vão ter que aprender na marra, disse, antes de revelar em quais momentos sai de casa: "Estou brincando de casinha, só saio para ir ao dentista, mercado, comprar comida para os meus gatos ou visitar netos.