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Está isolada há anos

Rita Lee diz que coronavírus tem 'propósito divino' e fala de quarentena

Atualmente morando no interior de São Paulo, cantora se afastou do palco e decidiu só sair de casa em caso de necessidade; Rita Lee avaliou cenário da Covid-19 no Brasil

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:27
A cantora Rita Lee
A cantora Rita Lee Crédito: Reprodução/Instagram @litaree_real
Se tem alguém que pode falar de isolamento essa pessoa é Rita Lee. A cantora está, voluntariamente, isolada há oito anos - desde quando se afastou, também, dos palcos. Ela vive no interior de São Paulo com o namorado, Roberto de Carvalho, e durante live com Fábio Porchat neste sábado (28), decidiu abrir o jogo sobre sua avaliação em torno da pandemia do novo coronavírus
Esse corona tem um propósito divino que a raça humana ainda não consegue alcançar. Sou 'Poliana' e quero crer que vai dar uma melhorada no mundo. Vai ser a custa de inocente, mas é sempre assim em uma guerra As pessoas vão ter que aprender na marra, disse, antes de revelar em quais momentos sai de casa: "Estou brincando de casinha, só saio para ir ao dentista, mercado, comprar comida para os meus gatos ou visitar netos. 
Rita ainda acredita que as crianças terão um papel muito importante no momento pós-Covid-19: Eu chamo essas crianças de índigos cristais (aquelas que de acordo com a cor de suas auras, vieram com missões distintas para atuarem na Terra). Elas são especiais, têm outro tipo de cabeça, consciência maior de como cuidar do reino mineral, animal e vegetal, além de espiritual. ê

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Pochat ainda questionou Rita sobre uma eventual saudade dos holofotes. E ela, sem pensar duas vezes, retrucou: "Na hora do show era uma delícia, o saco era aguentar a rotina, não parava, 50 anos na estrada direto. Eu gostava de me jogar no palco, abrir as pernas e mostrar a bunda. Não vou ficar cantando sentada em uma cadeira, não é a minha. Com 73 anos, eu preferi ficar com a minha velhice pra mim mesma e brincar de casinha. 

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