Rita Lee diz que coronavírus tem 'propósito divino' e fala de quarentena

Se tem alguém que pode falar de isolamento essa pessoa é Rita Lee. A cantora está, voluntariamente, isolada há oito anos - desde quando se afastou, também, dos palcos. Ela vive no interior de São Paulo com o namorado, Roberto de Carvalho, e durante live com Fábio Porchat neste sábado (28), decidiu abrir o jogo sobre sua avaliação em torno da pandemia do novo coronavírus.
Esse corona tem um propósito divino que a raça humana ainda não consegue alcançar. Sou 'Poliana' e quero crer que vai dar uma melhorada no mundo. Vai ser a custa de inocente, mas é sempre assim em uma guerra As pessoas vão ter que aprender na marra, disse, antes de revelar em quais momentos sai de casa: "Estou brincando de casinha, só saio para ir ao dentista, mercado, comprar comida para os meus gatos ou visitar netos.
Rita ainda acredita que as crianças terão um papel muito importante no momento pós-Covid-19: Eu chamo essas crianças de índigos cristais (aquelas que de acordo com a cor de suas auras, vieram com missões distintas para atuarem na Terra). Elas são especiais, têm outro tipo de cabeça, consciência maior de como cuidar do reino mineral, animal e vegetal, além de espiritual. ê
Pochat ainda questionou Rita sobre uma eventual saudade dos holofotes. E ela, sem pensar duas vezes, retrucou: "Na hora do show era uma delícia, o saco era aguentar a rotina, não parava, 50 anos na estrada direto. Eu gostava de me jogar no palco, abrir as pernas e mostrar a bunda. Não vou ficar cantando sentada em uma cadeira, não é a minha. Com 73 anos, eu preferi ficar com a minha velhice pra mim mesma e brincar de casinha.