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Lembrança

Fotos: viúva de Gugu, Rose Miriam surge com filhos: 'Saudade'

Ex-companheira do apresentador não foi incluída no testamento para receber parte da herança que ele deixou, estimada em R$ 1 bilhão

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:03
Família de Gugu Liberado briga por direitos na herança
  Crédito: Reprodução/Instagram
Rose Miriam, a ex-companheira de Gugu Liberato, postou na madrugada desta terça (31) um clique raro em que aparece ao lado do apresentador e das gêmeas, Sofia e Marina, em uma comemoração de aniversário das duas. 
"Aniversário de 1 ano das minhas princesas", legendou a viúva do apresentador, nas redes sociais. 
Rose tem publicado algumas fotos antigas na web e, na última semana, também compartilhou clique com os primogênitos durante uma viagem a Portugal: "Nossa última viagem! Setembro de 2019".

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Rose não foi citada no testamento de Gugu e apelou para a Justiça para requerer parte do espólio, estimado em R$ 1 bilhão.
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Aniversário de 1 ano das minhas princesas ???? #saudades

Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial) em

Ver essa foto no Instagram

Essa foto tiramos em Portugal! Nossa última viagem ! Setembro de 2019

Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial) em

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