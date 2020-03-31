Fotos: viúva de Gugu, Rose Miriam surge com filhos: 'Saudade'

Crédito: Reprodução/Instagram

Rose Miriam , a ex-companheira de Gugu Liberato , postou na madrugada desta terça (31) um clique raro em que aparece ao lado do apresentador e das gêmeas, Sofia e Marina, em uma comemoração de aniversário das duas.

"Aniversário de 1 ano das minhas princesas", legendou a viúva do apresentador, nas redes sociais.

Rose tem publicado algumas fotos antigas na web e, na última semana, também compartilhou clique com os primogênitos durante uma viagem a Portugal: "Nossa última viagem! Setembro de 2019".