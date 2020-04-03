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Quarentena

DJ faz lives em casas noturnas do ES para ajudar instituições carentes

A partir deste sábado (4), Leandro Netto vai transmitir seus sets direto das pistas dos espaços fechados. Dinheiro arrecadado vai ajudar entidades a enfrentarem o coronavírus. Confira outros eventos do fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 13:00

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 13:00

DJ carioca Leandro Netto
DJ carioca Leandro Netto Crédito: Reprodução/ Facebook Leandro Netto
Na tentativa de movimentar a cena noturna capixaba, o DJ Leandro Netto promete levar o clima das baladas capixabas para os "confinados" devido a pandemia do coronavírus. A partir deste sábado (4), ele vai percorrer boates e casas de festa da Grande Vitória fazendo lives de suas apresentações para levar diversão e trazer o clima de nostalgia aos baladeiros, que estão há 15 dias sem eventos no ES.
"Muita gente em casa, sem poder festejar com os amigos vai ser elevado a um novo patamar, porque imagine curtir, mesmo que virtualmente, com seu melhor amigo", comentou Netto.
Além de iniciativa de divertimento, o festival terá ação filantrópica, visando contribuir com o combate ao Covid-19. A cada fim de semana de evento, pontos de doação de material de higiene e limpeza serão abertos. Vaquinhas virtuais também serão feitas e a renda revertida para instituições de caridade, com o intuito de proteger os que não tem condições de comprar produtos essenciais para a prevenção do novo coronavírus. Mesmo que distantes, é preciso unir boas ações para que todos possamos vencer essa guerra contra o vírus., defendeu o DJ.

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A localidade escolhida para a primeira transmissão ao vivo foi o Rooftop da Praia, no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória. Prometendo luz e som de qualidade, a live ocorrerá através do canal no Youtube Funk da House Oficia e do Instagram da casa noturna, onde o público poderá interagir pedindo aquela música especial ou mesmo batendo-papo, às 16h45. 
Já a primeira entidade a ser contemplada com as doações será o Asilo de Vitória. Neste primeiro momento, a contribuição dos internautas será apenas através de pagamento digital, podendo ser depositado qualquer valor monetário. Para doar, basta acessar o Linktree da casa de idosos e optar pela forma de pagamento desejada. https://linktr.ee/asilodevitoria
O DJ carioca adiantou que ao final do isolamento social será feito um grande evento, que reunirá quem tiver participado das versões live e os parceiros do projeto.
Além da live de Leandro, outros eventos virtuais estão marcados para o fim de semana. Prepare a sala de casa e confira os horários dos shows ao vivo, via internet.

OUTRAS ATRAÇÕES LIVE:

  • SEXTA-FEIRA (03 DE ABRIL)
  • BALADA
  • Live Wanted Pub 
  • Com a dupla Juan Marcus e Vinicius. Às 20h30, através do Instagram da casa (@wantedvix). 

  • Live Barlavento Beach Bar & Lounge 
  • Com os DJs Jess Benevides e Phill Fernandes. Às 17h30, através do Instagram da casa. (@barlaventovix). 

  • TEATRO
  • Live discute impacto da ansiedade na carreira de ator
  • Às 17h, no Instagram @oficinaabelsantana, com a participação da psicóloga Letícia Santana. 
     
  • SHOW
  • Diego & Arnaldo
  • Às 19h, no canal do Youtube da Dupla, com comando do influenciador renato sertanejo.

  • Renato Casanova
  • O vocalista da banda Casaca irá se apresentar no Instagram do De Gusta (@beerdegusta), às 20h. Contribuições poderão ser feitas através do PicPay @renatocasaca. 

  • FESTIVAL
  • Rock em Casa
  • Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show do Alemão do Forró.

  • Festival Prato de Casa
  • O Programa Bandejão organizou shows de artistas capixabas em formato live. Eles vão ocorrer nos perfirs do Instagram dos artistas da line-up do festival, a partir das 19h. Entre os músicos estarão se apresentando André Prando, Thiago Martins, Morenna, GAVI e Bella Mattar. Fique por dentro da programação:
  • 19h- Pelissari
  • 19h30-Banda Cósmica
  • 20h-Gastação Infinita
  • 20h30-André Prando 
  • 21h-Tiago Martins 

  • Festival Fico em Casa BR
  • A partir das 14h, nas contas de cada de artista, que serão divulgados no perfil do Instagram do festival

  • Festival Música em Casa
  • A partir das 19h, no perfil de cada artista, que serão divulgados no perfil do Instagram do festival. Seguira até o dia 4, com 5 artistas por dia.

  • Festival #Tamo Junto Terceira edição 
  • A partir das 16h, no site nas redes sociais e no site do Globo. Com artistas da MPB e do rock. A iniciativa segue até sábado (4) Confira a programação:
  • 16h-António Zambujo
  • 16h30-Marina Íris
  • 17h-Roberta Campos
  • 17h30-Joyce Moreno
  • 18h-Marcelo Caldi
  • 18h30-Marcelo Janeci
  • 19h-LG Lopes
  • 19h30-Maíra Freitas
  • 20h-Elba Ramalho
  • 20h30-Clarice Falcão
  • 21h-Paula e Jaques Morelenbaum
  • 21h30-Lucas Santtana

  • SÁBADO (04 DE ABRIL)

  • SHOW
  • Na Garagem: Jorge e Mateus 
  • Às 20h, no canal  www.youtube.com/jorgeemateus

  • Lucas Lucco
  • Às 19h, no seu canal do Youtube, com comando do influenciador Renato Sertanejo.

  • BALADA
  • Toro Live
  • Festa live no Facebook da Toro Club, às 21h. Com DJs Brenda Vieira e Thito Fabres . Delivery de drinks autorais no whatsapp (27)4042-2042.

  • FESTIVAL
  • Rock em Casa
  • Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show da Budah, levando rap nacional para o projeto.

  • Festival Música em Casa
  • A partir das 19h, no perfil de cada artista, que que serão divulgados no perfil do Instagram do festival. Tendo a apresentação 5 artistas por dia. 

  • Festival Prato de Casa
  • O Programa Bandejão organizou shows de artistas capixabas em formato live. Eles vão ocorrer nos perfirs do Instagram dos artistas da line-up do festival, a partir das 18h30. Entre os músicos estarão se apresentando André Prando, Thiago Martins, Morenna, GAVI e Bella Mattar. Fique por dentro da programação:

  • 19h- Daniel Silva
  • 19h30-Lets
  • 20h-A Transe
  • 20h30-Wandy
  • 21h-Bad Feels Club

  • MIX Festival em Casa
  • Com a programação tendo início às 17h, o festival da rádio contará com a participação de Vitor Kley, Projota, IZA e mais. Os shows live acontecerão no canal da MIX no Youtube. Confira a programação completa:

  • 17h- De Maria
  • 17h30- Lagum 
  • 18h- Vitor Kley 
  • 18h30-Projota 
  • 19h- Marcelo Falcão 
  • 19h30- Di Ferrero
  • 20h- Iza
  • 20h30- Dinho Ouro Preto 

  • Festival #Tamo Junto Terceira edição A partir das 16h, no site nas redes sociais e no site do Globo. Com artistas da MPB e do rock. 
  • 16h- Menores Atos
  • 16h30- George Israel
  • 17h- Raimundos
  • 17h30- Rodrigo Santos
  • 18h- Fresno
  • 18h30- Toni Garrido
  • 19h- Boogarins
  • 19h30- Daíra
  • 20h- Paulo Ricardo
  • 20h30- Humberto Gessinger
  • 21h- Rodrigo Suricato
  • 21h30- Rodrigo Amarante

  • DOMINGO (05 DE ABRIL)
  • LITERÁRIO
  • Live Diversão em Cena 
  • Contação de história, a partir das 17h, no Instagram (@diversãoemcena) e no Facebook de mesmo nome. Música Para Brincar será apresentado pelo Quintal Da Guegué. 

  • FESTIVAL
  • Rock em Casa
  • Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show de Nano Vianna, conhecido por tocar rock e blues. 

  • Festival Prato de Casa
  • O Programa Bandejão organizou shows de artistas capixabas em formato live. Eles vão ocorrer nos perfirs do Instagram dos artistas da line-up do festival, a partir das 19h. Entre os músicos estarão se apresentando André Prando, Thiago Martins, Morenna, GAVI e Bella Mattar. Fique por dentro da programação:

  • 19h- Banda Maré Tardia
  • 19h30-Cadu Slatter
  • 20h-BDON
  • 20h30-VK Mac
  • 21h-Léo Benitez

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