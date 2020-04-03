DJ faz lives em casas noturnas do ES para ajudar instituições carentes

DJ carioca Leandro Netto Crédito: Reprodução/ Facebook Leandro Netto

Na tentativa de movimentar a cena noturna capixaba, o DJ Leandro Netto promete levar o clima das baladas capixabas para os "confinados" devido a pandemia do coronavírus. A partir deste sábado (4), ele vai percorrer boates e casas de festa da Grande Vitória fazendo lives de suas apresentações para levar diversão e trazer o clima de nostalgia aos baladeiros, que estão há 15 dias sem eventos no ES.

"Muita gente em casa, sem poder festejar com os amigos vai ser elevado a um novo patamar, porque imagine curtir, mesmo que virtualmente, com seu melhor amigo", comentou Netto.

Além de iniciativa de divertimento, o festival terá ação filantrópica, visando contribuir com o combate ao Covid-19. A cada fim de semana de evento, pontos de doação de material de higiene e limpeza serão abertos. Vaquinhas virtuais também serão feitas e a renda revertida para instituições de caridade, com o intuito de proteger os que não tem condições de comprar produtos essenciais para a prevenção do novo coronavírus. Mesmo que distantes, é preciso unir boas ações para que todos possamos vencer essa guerra contra o vírus., defendeu o DJ.

A localidade escolhida para a primeira transmissão ao vivo foi o Rooftop da Praia, no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória. Prometendo luz e som de qualidade, a live ocorrerá através do canal no Youtube “Funk da House Oficia” e do Instagram da casa noturna , onde o público poderá interagir pedindo aquela música especial ou mesmo batendo-papo, às 16h45.

Já a primeira entidade a ser contemplada com as doações será o Asilo de Vitória. Neste primeiro momento, a contribuição dos internautas será apenas através de pagamento digital, podendo ser depositado qualquer valor monetário. Para doar, basta acessar o Linktree da casa de idosos e optar pela forma de pagamento desejada. https://linktr.ee/asilodevitoria

O DJ carioca adiantou que ao final do isolamento social será feito um grande evento, que reunirá quem tiver participado das versões live e os parceiros do projeto.

Além da live de Leandro, outros eventos virtuais estão marcados para o fim de semana. Prepare a sala de casa e confira os horários dos shows ao vivo, via internet.

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