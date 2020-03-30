Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Quarentena: Backstreet Boys cantam 'I Want It That Way' de suas casas

Cantores estão isolados em suas respectivas casas, onde gravaram a música; ação fez parte de um concerto na internet

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:54
Quarentena: Backstreet Boys cantam 'I Want It That Way' de suas casas
Quarentena: Backstreet Boys cantam 'I Want It That Way' de suas casas Crédito: Reprodução/Twitter
Os integrantes do grupo Backstreet Boys gravaram, cada um em suas respectivas casas, um dos seus maiores sucessos, a música I Want It That Way. Os cantores participaram do iHeart Concert, uma iniciativa da emissora Fox que reuniu diversos artistas em um grande show pela internet no domingo, 29.
Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Nick Carter cantaram novamente o sucesso, que ainda contou com aparições dos filhos de Richardson, tocando instrumentos musicais, e Carter.
"Eu não tinha ideia de que o que eu precisava agora era uma reunião dos Backstreet Boys de pijama", comentou a internauta Auntie Lesley. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o show do grupo em São Paulo, que ocorreria em 15 de março, foi adiado.
Além do grupo, participaram do concerto os cantores: Billie Eilish, Mariah Carey, Shawn Mendes, Sam Smith e Camila Cabello. O objetivo do show, feito pela internet, foi arrecadar doações para auxiliar no combate ao novo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados