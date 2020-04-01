Exposição de cartuns online retrata o novo coronavírus; veja as obras

PAC-MAN da pandemia Crédito: Brunno Luup

A Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) organizou uma exposição de cartuns do mundo inteiro com a temática coronavírus. Inteiramente virtual, ela está disponível no site HQMIX . O objetivo é colocar em foco a discussão sobre a crise de saúde que alterou o cotidiano de boa parte do globo.

Com uma posição crítica e bem-humorada, os cartuns são formas de retratar a realidade social. De elemento do homem Vitruviano, de Da Vinci, à ponta da foice da morte personificada, o vírus é mostrado sob diferentes perspectivas. Desigualdades e angústias ganham lugar nos desenhos e palavras dos cartunistas.

Homem Vitruviano de Da Vinci ilustrado no centro do novo coronavírus Crédito: Fernandes

No momento, a mostra conta com 90 cartuns e o acervo pode aumentar. Assim que a associação receber outros trabalhos, eles serão postados, afirmou o presidente da ACB, Jal Lovetro. “Iremos ampliar para que, assim, seja uma exposição viva, que demonstra o quanto o humor gráfico tem ideias e força”, enfatizou.

Exposição de cartuns ASB

Entre os nome dos quadrinistas se destacam o argentino Quino e o brasileiro J Bosco. Sendo um acervo com abertura para obras internacionais, questões políticas locais não entrarão em pauta e caricaturas de líderes locais também não serão permitidas. Apenas representações de políticos simbolizando o poder poderão estar presentes nas peças.

Para participar, os cartunistas devem mandar a sua produção para o endereço de e-mail: [email protected]