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Quadrinhos

Exposição de cartuns online retrata o novo coronavírus; veja as obras

Aberta para artistas dos quadrinhos de todo o mundo, mostra já tem 90 itens
Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:00

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:00

Cartun Brunno Luup
PAC-MAN da pandemia Crédito: Brunno Luup
A Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) organizou uma exposição de cartuns do mundo inteiro com a temática coronavírus. Inteiramente virtual, ela está disponível no site HQMIX. O objetivo é colocar em foco a discussão sobre a crise de saúde que alterou o cotidiano de boa parte do globo.
Com uma posição crítica e bem-humorada, os cartuns são formas de retratar a realidade social. De elemento do homem Vitruviano, de Da Vinci, à ponta da foice da morte personificada, o vírus é mostrado sob diferentes perspectivas. Desigualdades e angústias ganham lugar nos desenhos e palavras dos cartunistas.
Cartum 2 Fernandes
Homem Vitruviano de Da Vinci ilustrado no centro do novo coronavírus  Crédito: Fernandes
No momento, a mostra conta com 90 cartuns e o acervo pode aumentar. Assim que a associação receber outros trabalhos,  eles serão postados, afirmou o presidente da ACB, Jal Lovetro. “Iremos ampliar para que, assim, seja uma exposição viva, que demonstra o quanto o humor gráfico tem ideias e força”, enfatizou.

Exposição de cartuns ASB

Entre os nome dos quadrinistas se destacam o argentino Quino e o brasileiro J Bosco.  Sendo um acervo com abertura para obras internacionais, questões políticas locais não entrarão em pauta e caricaturas de líderes locais também não serão permitidas. Apenas representações de políticos simbolizando o poder poderão estar presentes nas peças.
Para participar, os cartunistas devem mandar a sua produção para o endereço de e-mail: [email protected].
Cartum quino
Planeta em meio à crise de saúde Crédito: Quino

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