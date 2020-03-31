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Só Track Doa

Festa que acontece no ES arrecada doações para vulneráveis ao coronavírus

Com doações feitas pela internet, selo de festa Só Track Boa, que agita os verões de Guarapari, já arrecadou mais de meio milhão de reais para ajudar moradores de comunidades carentes a se protegerem do Covid-19

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:41
Cena do evento Só Track Boa, selo de festa que acontece no Brasil inteiro
Cena do evento Só Track Boa, selo de festa que acontece no Brasil inteiro Crédito: Reprodução/Instagram @sotrackboa
Há ao menos dois anos, o Só Track Boa  selo de festa que acontece pelo Brasil inteiro  é considerado um dos melhores eventos da temporada de verão de Guarapari, no Espírito Santo. Agora, os organizadores querem usar dessa fama toda para ajudar os mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus no País.
Batizado de Só Track Doa, em uma brincadeira com o nome da festa, os organizadores arrecadaram mais de meio milhão de reais até a tarde desta terça (31). O crowdfunding, nesta primeira fase, vai auxiliar Centros Temporários de Acolhimento (CTA) e ONGs que atendem diretamente comunidades carentes e assim assegurar que, neste momento tão desafiador, a população atendida por elas possa estar protegida ao máximo possível do Covid-19.
Por enquanto, apenas entidades de São Paulo - cidade onde surgiu o evento - serão beneficiadas. Mas, assim que a situação estiver mais controlada, a ideia da marca é expandir o auxílio para todos os lugares nos quais o evento acontece, como o Espírito Santo. 

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Toda a arrecadação de dinheiro é feita pela internet via plataforma Kickante. A ideia é que a campanha acabe no próximo dia 3 de abril, mas o término da arrecadação pode ser prorrogado, de acordo com a organização da Só Track Boa. 
A Só Track Boa surgiu em 2016, em São Paulo. Idealizada pelo DJ Lukas Ruiz, o Vintage Culture,  a festa de música eletrônica hoje é uma das principais do gênero no país. Por sinal, Guarapari abriu a agenda deste ano do evento, que está parado devido à pandemia do Covid-19.

CORONAVÍRUS NO ESPÍRITO SANTO

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), na noite desta segunda (30), revela os números da Covid-19 em solo capixaba. Entre os 85 infectados pela doença, 12 estão internados, 7 estão em UTIs, 13 foram curados e 59 cumprem quarentena em casa.

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