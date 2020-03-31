Festa que acontece no ES arrecada doações para vulneráveis ao coronavírus

Cena do evento Só Track Boa, selo de festa que acontece no Brasil inteiro Crédito: Reprodução/Instagram @sotrackboa

Há ao menos dois anos, o Só Track Boa  selo de festa que acontece pelo Brasil inteiro  é considerado um dos melhores eventos da temporada de verão de Guarapari, no Espírito Santo. Agora, os organizadores querem usar dessa fama toda para ajudar os mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus no País.

Batizado de Só Track Doa, em uma brincadeira com o nome da festa, os organizadores arrecadaram mais de meio milhão de reais até a tarde desta terça (31). O crowdfunding, nesta primeira fase, vai auxiliar Centros Temporários de Acolhimento (CTA) e ONGs que atendem diretamente comunidades carentes e assim assegurar que, neste momento tão desafiador, a população atendida por elas possa estar protegida ao máximo possível do Covid-19.

Por enquanto, apenas entidades de São Paulo - cidade onde surgiu o evento - serão beneficiadas. Mas, assim que a situação estiver mais controlada, a ideia da marca é expandir o auxílio para todos os lugares nos quais o evento acontece, como o Espírito Santo.

Toda a arrecadação de dinheiro é feita pela internet via plataforma Kickante . A ideia é que a campanha acabe no próximo dia 3 de abril, mas o término da arrecadação pode ser prorrogado, de acordo com a organização da Só Track Boa.

A Só Track Boa surgiu em 2016, em São Paulo. Idealizada pelo DJ Lukas Ruiz, o Vintage Culture, a festa de música eletrônica hoje é uma das principais do gênero no país. Por sinal, Guarapari abriu a agenda deste ano do evento, que está parado devido à pandemia do Covid-19.

CORONAVÍRUS NO ESPÍRITO SANTO