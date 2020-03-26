9 apresentações da Orquestra Sinfônica do ES para curtir na quarentena

A quarentena segue em sua segunda semana no ES após o governo decretar o fechamento de cinemas, teatros e boates. Muitas pessoas ainda buscam formas de passar o tempo em casa e matar o tédio. Para acalmar os ânimos e ajudar a refletir, Secult selecionou 9 apresentações da Orquestra Sinfônica do ES (Oses).
Criada em 1977, a partir de um projeto elaborado pela professora de piano Sônia Cabral, a Oses teve suas apresentações suspensas por 30 dias, segundo decreto do dia 18. Que tal matar a saudade e conferir músicas de Beethoven, Brahms, César Frank e até clássicos do cinema? Confira abaixo.