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Música Clássica

9 apresentações da Orquestra Sinfônica do ES para curtir na quarentena

Trechos de concertos foram selecionados pela Secult e estão disponíveis no YouTube

Publicado em 26 de Março de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 09:50
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo tem suas apresentações antigas disponibilizadas online
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo tem atualmente 125 vagas de músicos.  Crédito: SECULT
A quarentena segue em sua segunda semana no ES após o governo decretar o fechamento de cinemas, teatros e boates. Muitas pessoas ainda buscam formas de passar o tempo em casa e matar o tédio. Para acalmar os ânimos e ajudar a refletir, Secult selecionou 9 apresentações da Orquestra Sinfônica do ES (Oses). 
Criada em 1977, a partir de um projeto elaborado pela professora de piano Sônia Cabral, a Oses teve suas apresentações suspensas por 30 dias, segundo decreto do dia 18. Que tal matar a saudade e conferir músicas de Beethoven, Brahms, César Frank e até clássicos do cinema? Confira abaixo.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | BRAHMS | SINFONIA Nº4 - 1º MOVIMENTO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES | SÉRIE "CINEMA ESPECIAL"

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | BEETHOVEN | SINFONIA Nº 1 - 1° MOVIMENTO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | BEETHOVEN | SINFONIA Nº 1 - 4° MOVIMENTO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | CONCERTO DE ABERTURA 2019|CÉSAR FRANCK| SINFONIA EM RÉ MENOR

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | BRAHMS | SINFONIA 4 - 3 º MOVIMENTO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | BEETHOVEN |- ROMANCE N.º 1

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | ERNANI AGUIAR| SINFONIETTA PRIMA

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO | GUSTAV MAHLER |SINFONIA Nº 1 (TITÃ) - QUARTO MOVIMENTO

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