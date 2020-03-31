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Cultura online

Fico em Casa ES: artistas agradecem colaboração e apoio dos fãs

Sem sair de casa, fãs acompanharam mais de uma centena de artistas do Estado por meio de lives organizadas por festival virtual de música e arte

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:01
Stael Magesck, Marcelo Ribeiro e André Prando: participantes do Festival Fico em Casa ES 2020
Stael Magesck, Marcelo Ribeiro e André Prando: participantes do Festival Fico em Casa ES 2020 Crédito: Montagem A GAZETA
Do dia 28 a 30 de março, artistas de todo o Espírito Santo participaram da versão capixaba do Festival Fico em Casa, que reúne apresentações por meio de lives no Instagram. Com a ideia de distrair o público em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, as transmissões ao vivo tiveram boa adesão, aceitação dos internautas e, acredite se quiser, boa quantidade de pagantes virtuais.
Um dos diferenciais da produção do festival, que selecionou mais de uma centena de artistas no total, foi diversificar as manifestações de arte indo da dança do coreógrafo Elídio Netto até a música contemporânea de Patrícia Illus, passando pelo piano de Roger Bezerra e poesia de Quitéria.
Apesar de não ser obrigatório e necessário, os artistas que fizeram suas transmissões ao vivo pediam colaborações em dinheiro, que eram pagas via transações financeiras digitais (transferências bancárias e Picpay). Feliz com o que viu, o cantor André Prando comenta que até essa colaboração tem sido proveitosa nas últimas apresentações.
Muita gente está contribuindo, a maioria pelo Pic Pay, como se fosse um couvert online. E é opcional, comemora. Segundo ele, o objetivo dos artistas está sendo atingido com as transmissões na web: Está sendo muito legal, está funcionando e é bom saber que a arte ajuda a gente nesses momentos. Bom saber que a arte traz um respiro para as pessoas.
"Tenho feito várias lives e todas estão assim, com boa aceitação. Estou fazendo vários tributos a outros artistas, como Belchior neste domingo (29), e os resultados estão bons. Ainda estou recebendo convites para participar de outros festivais e acho que essa união também é essencial"
André Prando - Cantor
A produção do festival também fez um post de agradecimento ao público. "10 dias foram o prazo de concepção, produção e viabilização deste Festival. Profissionais ligados à arte e cultura unidos com o propósito de fazer pelo outro, ajudar artistas que ficaram sem renda e apresentações com este isolamento social que vivemos. Foram dez dias intensos, como uma produção realmente requer. Esquecemos a realidade que bate na porta e fizemos das nossas casas o melhor lugar para estar com todos vocês", disse a postagem, que traz um vídeo com todos da produção aplaudindo o público.
Ver essa foto no Instagram

10 dias foram o prazo de concepção, produção e viabilização deste Festival. Profissionais ligados à arte e cultura unidos com o propósito de fazer pelo outro, ajudar artistas que ficaram sem renda e apresentações com este isolamento social que vivemos. Foram dez dias intensos, como uma produção realmente requer. Esquecemos a realidade que bate na porta e fizemos das nossas casas o melhor lugar para estar com todos vocês. Obrigada! Esses somos nós, produtores do evento agradecendo e reconhecendo o talento de todos vocês! E fiquem em casa! ? . Em ordem: - Sandrinha Oliveira - produção - Gabriela Gonçalves - social media - Guilene Leonardi - design - Letícia Lisboa - design - Lúcia Marins - assessoria de imprensa - Stael Magesck - produção - Tânia Araújo - produção - Danilo dos Anjos - produção Faltaram: - Loisih Aguiar - design - Matheus Noronha - suporte técnico . #festivalvirtual #ficoemcasaes #vamosfazerbarulho #festivalficoemcasabr #vix #vv #FestivalFicoemCasaBR #CuidadoColetivo #ArteCura #MusicaSalva #FestivalemRede #FestivalEuFicoEmCasa #yomequedoencasafestival #culturaresiste #artecura #artistasunidos

Uma publicação compartilhada por Festival Fico em Casa ES (@festivalficoemcasa.es) em

O músico Marcelo Ribeiro, conhecido na noite da Grande Vitória, usou do mesmo meio digital para agradecer os fãs. Depois de finalizar sua transmissão na noite do último domingo (29), pelo Festival Fico em Casa ES, ele postou: Mais uma semana de lives e boas vibrações. Muita gratidão por tudo, até sempre.
Junto da legenda, o cantor fez o post com uma foto de instrumentos musicais em um sofá com a hashtah #SomNoSofá e finalizou: Obrigado a vocês que me apoiaram hoje. Obrigado ao festival pelo convite.

VARIEDADE DE ARTE

A artista Stael Magesck é prova de que nem só de música estão vivendo esses festivais pelo Espírito Santo afora. Na versão capixaba, ela fez workshop de artes visuais e também agradeceu o apoio que teve por meio das suas redes sociais.
Agradeço muito por fazer parte desta equipe, por proporcionar esse momento que, apesar do isolamento, tem sido tão proveitoso, fala.

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Para ela, a crise causada pela Covid-19 afeta todos os setores e a cadeia artística inteira sofre com os males das paralisações e da quarentena.
É uma questão que atinge a todos, inclusive a cadeia produtiva cultural. Agradeço também por a gente conseguir realizar um festival desses sem se encontrar, sem ser presencial. Imagina fazer a produção, com 160 artistas, em menos de duas semanas? Só gratidão e muito obrigado a todos que estão acompanhando e prestigiando, finaliza.

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