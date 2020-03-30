Capixaba faz lives com globais para debater desafios da carreira artística

Em tempos de quarentena, as lives nas redes sociais estão sendo uma boa opção de lazer para a população. Mas, o período de ficar em casa também pode ser proveitoso para o aprendizado. Pensando em quem quer seguir na carreira artística, o diretor Abel Santana viu nas lives uma forma de ensinar sobre o mercado artístico.
Diretor de peças, filmes e responsável por uma escola de teatro em Vitória, Abel Santana, viu na situação de isolamento social a necessidade de se falar sobre arte dramática. A proposta é fazer transmissões ao vivo trazendo convidados que se destacam por seus trabalhos na área, levando conteúdos que possam contribuir para a formação dos que se interessam pelo assunto.
É uma troca bacana de informações e dicas pertinentes a este mercado, afirmou Santana sobre o projeto.
A primeira live contará com a presença da atriz Marcela Barrozo, que traz em seu currículo novelas como Chocolate com Pimenta, Senhora do Destino e Duas Caras. Os temas debatidos serão os desafios da carreira artística e como se preparar para ela.
Na quarta-feira (1), o convidado será o pequeno ator, Kaio Antunes, de 10 anos. O rapazinho acabou de atuar na novela"Éramos Seis", interpretando o personagem Leon, e estrelou no filme musical "Geração infinito".
Tendo início na segunda-feira (30), as lives de Santana seguirão até a sexta-feira (3), sempre às 17h, no Instagram @oficinaabelsantana.
- CONVIDADOS
- Segunda-feira (30): Marcela Barrozo (atriz)
- Terça-feira (31): Luis Felipe Dal'Cól (ator)
- Quarta-feira (1): Kaio Antunes (ator)
- Quinta-feira (2): A confirmar
- Sexta-feira (3): Letícia Santana (psicóloga). O tema debatido será a ansiedade e os seus impactos na carreira.
MÚSICA EM TEMPOS DE QUARENTENA
Outro projeto online está sendo desenvolvido no Estado, o Festival Fico Em Casa ES. A inciativa traz diversos artistas capixabas levando música, palestras, dança e poesia para o público. Para saber mais a respeito do festival, confira a matéria especialmente sobre ele clicando aqui. Fique ligado na programação de hoje:
*As apresentações live ocorrerão nos perfis de cada um dos artistas, confiram as contas no Instagram @festivalficoemcasa.es .
- FESTIVAL FICO EM CASA ES (SEGUNDA-FEIRA, 30)
- 16h- Sandra Freitas (Palestras e Histórias)
- 16h10- Histórias Encantadas de Cacá e Renan (Palestras e História)
- 16h20- Fernando Santa Clara (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h25- Giu Dias (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h30- Facção In-Versa (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h35- Nega Ana (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h40- Kuplich Produção (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h45- Mattheus Schiffirmaan (Dança)
- 16h50- Lil Rick Dancer (Dança)
- 16h55- MC 100 F.A.I (Poesia)
- 17h- Sobrinho (Poesia)
- 17h05- Elô Carvalho (Poesia)
- 17h10- Paulo Roberto (Poesia)
- 17h15- Ediane Sousa (Poesia)
- 17h20- Banda Malandragem (Música)
- 17h20- Famoso (Música)
- 17h40- Fabio do Carmo (Música)
- 17h40- Leandro Solosanto (Música)
- 18h- Léo Norbim (Música)
- 18h- Rony Bass (Música)
- 18h20- Jorman (Música)
- 18h20- Salsa (Música)
- 18h40-Tião Xará (Música)
- 18h40- Ella Fritadjeli (Música)
- 19h- Marcos Lucas (Música)
- 19h- Max Gasperazzo (Música)
- 19h20- Bella Mattar (Música)
- 19h20- Niter Vantil (Música)
- 19h40- Duo Severino (Música)
- 19h40- Marsu Frontini (Música)
- 20h- Manfredo (Música)
- 20h- Guilherme Irie e Godoy Bass (Música)
- 20h20- Herança Negra (Música)
- 20h20- Alinne Garruth (Música)
- 20h40- Metteoro (Música)
- 20h40- Gustavo Braiz (Música)
- 21h- Duet´s (Música)
- 21h- Maicon 7 Cordas (Música)
- 21h20- N Frainer (Música)
- 21h20- Animal Trees (Música)
- 21h40- Junior Koch (Música)
- 21h40- Tiago Veloso (Música)
- 22h- Studio 3 (Música)
- 22h- Daiane Pessoa (Música)
- 22h30- Mudo (Música)
- 22h30- Eugênio Goulart (Música)
- 22h50- Rony Santos (Música)
- 22h50- Renatinho (Música)
- 23h10- Alexandre Araujo (Música)