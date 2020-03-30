Capixaba faz lives com globais para debater desafios da carreira artística

Abel Santana Crédito: Golden Assessoria/ Divulgação

Em tempos de quarentena, as lives nas redes sociais estão sendo uma boa opção de lazer para a população. Mas, o período de ficar em casa também pode ser proveitoso para o aprendizado. Pensando em quem quer seguir na carreira artística, o diretor Abel Santana viu nas lives uma forma de ensinar sobre o mercado artístico.

Diretor de peças, filmes e responsável por uma escola de teatro em Vitória, Abel Santana, viu na situação de isolamento social a necessidade de se falar sobre arte dramática. A proposta é fazer transmissões ao vivo trazendo convidados que se destacam por seus trabalhos na área, levando conteúdos que possam contribuir para a formação dos que se interessam pelo assunto.

É uma troca bacana de informações e dicas pertinentes a este mercado, afirmou Santana sobre o projeto.

A primeira live contará com a presença da atriz Marcela Barrozo, que traz em seu currículo novelas como Chocolate com Pimenta, Senhora do Destino e Duas Caras. Os temas debatidos serão os desafios da carreira artística e como se preparar para ela.

Marcela Barrozo Crédito: Golden Assessoria/ Divulgação

Na quarta-feira (1), o convidado será o pequeno ator, Kaio Antunes, de 10 anos. O rapazinho acabou de atuar na novela"Éramos Seis", interpretando o personagem Leon, e estrelou no filme musical "Geração infinito".

Tendo início na segunda-feira (30), as lives de Santana seguirão até a sexta-feira (3), sempre às 17h, no Instagram @oficinaabelsantana.

CONVIDADOS





Segunda-feira (30): Marcela Barrozo (atriz)

Marcela Barrozo (atriz) Terça-feira (31): Luis Felipe Dal'Cól (ator)

Luis Felipe Dal'Cól (ator) Quarta-feira (1): Kaio Antunes (ator)

Kaio Antunes (ator) Quinta-feira (2): A confirmar

A confirmar Sexta-feira (3): Letícia Santana (psicóloga). O tema debatido será a ansiedade e os seus impactos na carreira.

MÚSICA EM TEMPOS DE QUARENTENA

Outro projeto online está sendo desenvolvido no Estado, o Festival Fico Em Casa ES. A inciativa traz diversos artistas capixabas levando música, palestras, dança e poesia para o público. Para saber mais a respeito do festival, confira a matéria especialmente sobre ele clicando aqui . Fique ligado na programação de hoje:

*As apresentações live ocorrerão nos perfis de cada um dos artistas, confiram as contas no Instagram @festivalficoemcasa.es