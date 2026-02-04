Peixes são encontrados mortos em lagoa urbana de Linhares
Uma grande quantidade de peixes foi encontrada morta em uma lagoa urbana do bairro Shell em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4), em razão de um processo de eutrofização, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais.
De acordo com a avaliação técnica, o excesso de nutrientes na água provocou a proliferação de algas e bactérias, reduzindo drasticamente o oxigênio dissolvido e causando a asfixia dos peixes
A Secretaria informou que os peixes mortos serão recolhidos na quinta-feira (5) e que serão instalados equipamentos para aumentar a oxigenação da água, como medida emergencial para evitar novas ocorrências. O local segue sendo monitorado.