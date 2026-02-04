A Gazeta - Agora

Peixes são encontrados mortos em lagoa urbana de Linhares

Publicado em 04/02/2026 às 19h10
Segundo a Secretaria de meio ambiente a causa da morte é um processo de eutrofização Crédito: Leitor A Gazeta

Uma grande quantidade de peixes foi encontrada morta em uma lagoa urbana do bairro Shell em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4), em razão de um processo de eutrofização, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais.

De acordo com a avaliação técnica, o excesso de nutrientes na água provocou a proliferação de algas e bactérias, reduzindo drasticamente o oxigênio dissolvido e causando a asfixia dos peixes

A Secretaria informou que os peixes mortos serão recolhidos na quinta-feira (5) e que serão instalados equipamentos para aumentar a oxigenação da água, como medida emergencial para evitar novas ocorrências. O local segue sendo monitorado.

