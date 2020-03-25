Jogos virtuais: uma forma de unir os amigos e se divertir na quarentena

Canal do YouTube Mesa Secreta: jogos virtuais viram moda para passar o tempo na quarentena Crédito: Reprodução/YouTube Mesa Secreta

O designer Victor Hugo Prando foi um dos quatro jogadores que se reuniu na última semana, em uma plataforma da web, para passar uma hora em uma partida de um jogo de cartas. A rigor, o encontro aconteceria na casa de um dos amigos do quarteto ou em uma loja especializada em games da Grande Vitória, mas a quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus fez os colegas encontrarem uma solução para se manterem seguros sem ter que parar a jogatina.

Ele, que também é youtuber de games, já havia experimentado os jogos virtuais antes. Em tempos de isolamento, a atividade online tem sido grande aliada das horas de lazer do capixaba, que graças à tecnologia estão passando mais rápido.

Essa partida (do jogo de cartas) foi em vídeo, também, e nós transmitimos tudo pelo YouTube (assista abaixo) para quem quisesse acompanhar. Foi legal, mas não substitui os encontros presenciais, fala.

À primeira vista, quem observa o discurso do youtuber pode até achar que é complicado ou "coisa para jovens" que vivem em frente ao computador. Porém, os jogos virtuais podem ser uma alternativa para familiares e amigos que estão procurando atividades para fazer na quarentena.

São jogos de diversas vertentes e dificuldades, que vão do simples carteado até jogos de RPG. O Divirta-se reuniu no fim da matéria algumas das opções disponíveis online para os internautas passarem o tempo durante a quarentena.

Além de gerenciar uma loja especializada em games de Vila Velha, Jhony Silva, 33 anos, é adepto dos jogos de tabuleiro e se viu dentro de uma sala virtual com os amigos para não quebrar o calendário de encontros.

"Têm várias plataformas disponíveis, dá para jogar com números variados de pessoas e, hoje em dia, esses sites atendem bem à demanda. Tem até aplicativo que possibilita o jogador de ficar só no celular. Semana passada, por exemplo, fiz videoconferência para jogar adedonha com oito pessoas" Jhony da Silva - Gerente

Ele conta que já tinha jogado pela web antes, mas parou porque não aguentava mais ficar em frente ao computador. Agora, não tem outro jeoto: "Com a quarentena, não tem jeito, mas acho que nada se compara à partida de jogo que você está com os amigos, conversando e passando o tempo".

LOJAS FECHADAS GERAM CRISE

Victor Hugo destaca que os encontros pela web perdem o caráter social que os jogos têm e, assim como quem trabalha na área, ele acha que o cenário geek capixaba é que pode sair perdendo com o isolamento.

"O mercado geek no Estado vinha crescendo. Lojas estavam abrindo em Vitória, Vila Velha já tem um estabelecimento que é referência... Com essa pandemia, acredito que a situação pode ficar um pouco complicada, mas acho que quando tudo normalizar as pessoas vão voltar normalmente. Aí, a recuperação será possível" Victor Hugo Prando - Designer e youtuber

Todas as lojas sofrem só pelo fato de estarem fechadas. As pessoas se encontram, jogam, preferem os jogos analógicos e é uma forma de ela se desligar do digital. Voltar aos jogos de tabuleiro, cartas... Mas a estratégia da web é o jeito que está tendo, agora, para as pessoas não pararem de jogar, justifica Glauber Teixeira, proprietário da Taberna Geek, em Vitória.

O estabelecimento tem promovido os encontros que faria presencialmente por meio de uma plataforma da web. A adesão, de acordo com Glauber, tem sido satisfatória. Está funcionando. A estratégia é a mesma: cada jogador se inscreve com determinada quantia, que depende do jogo, e nós estamos usando salas grátis disponíveis na internet, que também têm opções de versões pagas que são melhores em alguns aspectos, corrobora.

No primeiro evento que promoveu virtualmente, o empresário conseguiu reunir 14 jogadores. Pretendemos manter nosso calendário e chamar as pessoas por meio das redes sociais, reitera.

ALGUMAS OPÇÕES DE JOGOS