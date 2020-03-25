Jogos virtuais: uma forma de unir os amigos e se divertir na quarentena

O designer Victor Hugo Prando foi um dos quatro jogadores que se reuniu na última semana, em uma plataforma da web, para passar uma hora em uma partida de um jogo de cartas. A rigor, o encontro aconteceria na casa de um dos amigos do quarteto ou em uma loja especializada em games da Grande Vitória, mas a quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus fez os colegas encontrarem uma solução para se manterem seguros sem ter que parar a jogatina.
Ele, que também é youtuber de games, já havia experimentado os jogos virtuais antes. Em tempos de isolamento, a atividade online tem sido grande aliada das horas de lazer do capixaba, que graças à tecnologia estão passando mais rápido.
Essa partida (do jogo de cartas) foi em vídeo, também, e nós transmitimos tudo pelo YouTube (assista abaixo) para quem quisesse acompanhar. Foi legal, mas não substitui os encontros presenciais, fala.
À primeira vista, quem observa o discurso do youtuber pode até achar que é complicado ou "coisa para jovens" que vivem em frente ao computador. Porém, os jogos virtuais podem ser uma alternativa para familiares e amigos que estão procurando atividades para fazer na quarentena.
São jogos de diversas vertentes e dificuldades, que vão do simples carteado até jogos de RPG. O Divirta-se reuniu no fim da matéria algumas das opções disponíveis online para os internautas passarem o tempo durante a quarentena.
Além de gerenciar uma loja especializada em games de Vila Velha, Jhony Silva, 33 anos, é adepto dos jogos de tabuleiro e se viu dentro de uma sala virtual com os amigos para não quebrar o calendário de encontros.
"Têm várias plataformas disponíveis, dá para jogar com números variados de pessoas e, hoje em dia, esses sites atendem bem à demanda. Tem até aplicativo que possibilita o jogador de ficar só no celular. Semana passada, por exemplo, fiz videoconferência para jogar adedonha com oito pessoas"
Ele conta que já tinha jogado pela web antes, mas parou porque não aguentava mais ficar em frente ao computador. Agora, não tem outro jeoto: "Com a quarentena, não tem jeito, mas acho que nada se compara à partida de jogo que você está com os amigos, conversando e passando o tempo".
LOJAS FECHADAS GERAM CRISE
Victor Hugo destaca que os encontros pela web perdem o caráter social que os jogos têm e, assim como quem trabalha na área, ele acha que o cenário geek capixaba é que pode sair perdendo com o isolamento.
"O mercado geek no Estado vinha crescendo. Lojas estavam abrindo em Vitória, Vila Velha já tem um estabelecimento que é referência... Com essa pandemia, acredito que a situação pode ficar um pouco complicada, mas acho que quando tudo normalizar as pessoas vão voltar normalmente. Aí, a recuperação será possível"
Todas as lojas sofrem só pelo fato de estarem fechadas. As pessoas se encontram, jogam, preferem os jogos analógicos e é uma forma de ela se desligar do digital. Voltar aos jogos de tabuleiro, cartas... Mas a estratégia da web é o jeito que está tendo, agora, para as pessoas não pararem de jogar, justifica Glauber Teixeira, proprietário da Taberna Geek, em Vitória.
O estabelecimento tem promovido os encontros que faria presencialmente por meio de uma plataforma da web. A adesão, de acordo com Glauber, tem sido satisfatória. Está funcionando. A estratégia é a mesma: cada jogador se inscreve com determinada quantia, que depende do jogo, e nós estamos usando salas grátis disponíveis na internet, que também têm opções de versões pagas que são melhores em alguns aspectos, corrobora.
No primeiro evento que promoveu virtualmente, o empresário conseguiu reunir 14 jogadores. Pretendemos manter nosso calendário e chamar as pessoas por meio das redes sociais, reitera.
ALGUMAS OPÇÕES DE JOGOS
- TABLETOPIA
- Além de servir como plataforma para jogar online, o site possui uma série de jogos próprios (alguns gratuitos e outros pagos). Tudo é montado em um ambiente digital com possibilidade 3D, o que torna a experiência hiper-realista.
- BOARD GAME ARENA
- Plataforma que consegue promover uma série de jogos diversos em tempo real. É uma das mais famosas entre os entendidos e tudo é feito online. Por isso, a conexão com a internet tem que estar a mil.
- YUCATA
- É parecida com a Board Game Arena, que tem uma série de jogos variados que podem ser jogados em tempo real. Seu uso é totalmente gratuito.
- DISCORD
- É um chat de voz, texto e vídeo em que os gamers podem interagir, também, em tempo real. É possível criar canais de comunicação exclusivos, criar times e participar de disputas virtuais.
- STOPOTS, STOP!EI E STOP
- São três opções diferentes para um mesmo jogo: adedonha. Assim como a forma analógica, a versão digital vence quem conseguir completar o maior número de pontos após a definição de uma letra para cada palavra da tabela, que é criada digitalmente.
- UNO
- É o site para quem quer jogar o tradicional jogo de cartas online. Você pode se conectar com amigos do mundo todo e tudo funciona em tempo real.
- RAVE - VÍDEO COM AMIGOS
- É um aplicativo que, a rigor, serve para conectar os amigos por meio de vídeo e chat em grupos maiores. É possível anexar arquivos, até oriundos de Dropbox e Google Drive, por exemplo, e tem sido bastante usado para comunicação de grupos que se juntam para jogar. Também é possível sincronizar celulares e transmitir, em conjunto, vídeos, filmes e séries de streaming (como se fosse um cinema digital).
- GLOW AIR HOCKEY
- É a plataforma ideal para quem curte o jogo de hockey de mesa na versão digital. Também dá para se conectar com pessoas do mundo todo e formar times neste site.
- FLEET BATTLE E SEA BATTLE
- Lembra da batalha naval? Estas duas plataformas servem para esse jogo e estão disponíveis para serem usados, também, em times. Assim, os jogadores se juntam e têm que adivinhar em quais quadrantes estão as embarcações do adversário.
- DOMINION, CATAN, KEYFORGE E TICKET TO RIDE
- São jogos próprios muito populares no formato presencial. No entanto, as próprias marcas lançaram sites homônimos para que os jogadores se conectem e joguem de casa, de forma online.