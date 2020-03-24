Coronavírus: museus do Brasil e do mundo oferecem visitas virtuais: Museu do Louvre Crédito: Reprodução

pandemia do novo coronavírus fechou museus e espaços culturais em diversos países. Assim, instituições culturais cancelaram ou adiaram exposições, liberaram funcionários e fecharam as portas. Mas o isolamento social não afeta o acesso a cultura para muitos.

Em período de quarentena, artistas estão adaptando suas apresentações, que agora acontecem por meio de lives no Instagram e YouTube. No mundo das artes, exposições virtuais se tornaram uma opção inclusiva de consumo de cultura. Além das visitas virtuais, até aulas rotineiras são oferecidas por videoconferência ou plataformas especiais na web.

A composição teatral da pintura é característica das obras de Lawrence. Três crianças posam no que parece ser um palco de teatro, enquadrado por uma cortina vermelha, cujo fundo se abre para uma paisagem natural. #acervoMASP



Thomas Lawrence, Os filhos de Sir Samuel Fludyer pic.twitter.com/LmjKi8Gvke — MASP (@maspmuseu) March 23, 2020

Alguns dos aparelhos culturais possuem visitas em 360° e resoluções de fotos e vídeos que promovem riqueza de detalhes para os visitantes digitais. Em outras modalidades, cada obra selecionada para ser admirada acompanha consigo uma ficha técnica que é munida de autor, país de origem e detalhamento da própria história.

O Divirta-se fez uma lista com alguns dos museus do Brasil e do mundo que estão lançando mão do serviço digital para não perderem visitantes e para você, leitor, conhecer ou revisitar estes lugares e dar o fora no tédio.

ES SÓ POSSUI UM MUSEU COM O SERVIÇO

Antes de preparar o material, a reportagem consultou a Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult), que alegou que até o momento não possui nenhum serviço similar nos museus capixabas administrados pelo Estado. Por outro lado, o Museu Vale oferece um tour virtual para quem quiser conhecer um pouco mais das tradições locais e da arte contemporânea de forma original e interativa. Confira abaixo onde é possível fazer o tour virtual pelas exposições.

MUSEU VALE E MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

. O Museu Vale, em Vila Velha, e o Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte, por exemplo, oferecem tour virtual para quem quiser conhecer um pouco mais das tradições locais e da arte contemporânea de forma original e interativa. Para fazer o tour virtual no Museu Vale e, para conhecer o Memorial Minas Gerais Vale

MUSEO DEL PRADO

Museo del Prado , de Madri, na Espanha, permite a exploração de pinturas de várias regiões da Europa só com um clique. Há uma seção no site intitulada Explore The Collection que possui mais de 5 mil resultados de busca com detalhes de cada um dos itens disponíveis para visualização do internauta.

THE METROPOLITAN MUSEUM

Ponto turístico de Nova York, o The Metropolitan Museum tem vídeos disponíveis até em 360°, que dão uma noção melhor da amplitude que o local possui. Por meio dessa tecnologia, chamada de The Met 360 Project, é possível andar por praticamente todas as instalações do edifício e usufruir do que cada obra tem a oferecer. O museu possui várias alas de obras europeias além de acervo rico em história da música e armas.

Visita virtual do The Metropolitan Museum Crédito: Reprodução

MUSEU DO AMANHÃ

Atualmente, pode-se dizer que o Museu do Amanhã é um dos mais famosos do Brasil. No Rio, foi inaugurado em 2015 e graças a um projeto multimídia de O Globo é possível fazer um tour virtual por toda a extensão do local, considerado um dos que mais explora a ciência aplicada no País.

MUSEU DO VATICANO

Os jornais já mostraram que as praças do Vaticano estão vazias depois que a Itália se tornou epicentro do surto da Covid-19. No entanto, ainda dá para conhecer tudo o que o Museu do Vaticano tem exposto por meio da web. São mais de sete quilômetros de um catálogo online, em extensão, que possibilita que o internauta tenha acesso a documentos históricos e coleções de objetos de todos os papas que já comandaram o país da Igreja Católica.

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS (MAST)

Exposição virtual do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) Crédito: Reprodução

NATIONAL GALLERY OF ART

Um dos museus mais visitados do mundo, o National Gallery of Art tem uma coleção de mais de 150 mil esculturas, além de obras de artistas do gabarito de Rafaello, Sanzio, Velázquez, Tiziano e Vermeer que estão disponíveis por meio da web. Assim como no Museo del Prado, cada objeto tem características detalhadas disponíveis para os interessados.

MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA (MAM)

Além de mostrar o acervo do museu, a visita virtual ao Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) consegue exibir, quase sempre, a exposição que está em cartaz. O tour mostra os prédios do aparelho cultural e consegue entrar nos dois espaços, para que o internauta consiga ver com riqueza de detalhes as fotografias e obras de arte.

MUSEU BRITÂNICO

A Pedra da Roseta e os frisos do Partenon de Atenas estão entre os objetos de maior valor histórico abrigados pelos salões do Museu Britânico , que apesar de estar com as portas fechadas está totalmente liberado para os visitantes virtuais. São mais de 8 milhões de objetos que o acervo do local possui entre objetos da história do homem e artefatos que os primeiros registros da história do ser humano do mundo retratam.

MUSEU DO LOUVRE

É um dos mais famosos museus do mundo e abriga a icônica Monalisa, mais conhecida obra de Leonardo da Vinci. Mas ela é só um dos objetos de valor que o Museu do Louvre, em Paris, França, abriga. Além de uma verdadeira riqueza da história mundial, o estabelecimento oferece visitas online de graça com acesso a todos os ambientes. Os apaixonados pelo turismo digital vão se deparar com antiguidades egípcias, sarcófagos e pinturas e outras centenas de obras europeias.

Museu do Louvre tem exposição virtual repleta de interatividade Crédito: Reprodução

PINACOTECA DI BRERA

Localizada em Milão, a Pinacoteca di Brera foi uma das primeiras a fechar, já que está na Itália  considerado atualmente o epicentro do surto do novo coronavírus. Mas a visita online está permitida e, nela, dá para ver grande parte do que o acervo histórico do local possui. A Pinacoteca tem uma das maiores coleções de arte de todo o mundo, com obras de Hayez e Leonardo da Vinci.

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND (MASP)

Por meio de uma parceria com o Google, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) também possui mais de mil de seus itens à disposição dos internautas por meio de um aplicativo que pode ser acessado da web ou smartphone. Um dos diferenciais que a plataforma promete é zoom sem perder qualidade de imagem, o que permite que o usuário amplie o quanto quiser a foto das obras para ver, com detalhes, o acabamento de cada uma delas.

Obras do Masp em exposição virtual Crédito: Reprodução

MUSEU CASA PORTINARI

Instituição do governo estadual de São Paulo com a ACAM Portinari, o Museu Casa Portinari possui algumas exposições, também, disponíveis para acesso via web. No site, também há opções de jogos virtuais que têm a ver com o acervo do local e obras de artistas do nível de Van Gogh, Renoir e Monet.

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