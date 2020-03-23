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Televisão

Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia

Serviço de streaming se junta a outras plataformas e canais de TV que liberaram o acesso na quarentena

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:48
Cena da animação
Cena da animação "Perdidos em Oz", da Amazon Crédito: Divulgação
Pensando em milhões de crianças que estão sem aula devido à pandemia de coronavírus --de acordo com a Unesco, o fechamento de instituições educacionais em decorrência do vírus já atinge metade dos estudantes no mundo--, a Amazon decidiu liberar o conteúdo infantil de seu serviço de streaming globalmente.
Por um período indeterminado, estarão disponíveis no Amazon Prime Video, gratuitamente, diversos filmes e séries voltados para os pequenos. Para ter acesso ao benefício, basta criar uma conta na Amazon.
Os títulos com exibição no Brasil estão divididos em duas categorias: para crianças em idade pré-escolar e para aquelas de seis a 11 anos.

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A Amazon se junta a uma série de outras empresas que estão liberando, parcial ou totalmente, seus conteúdos para aqueles que estão cumprindo o período de isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias em diversos países, incluindo no Brasil.
A Globoplay já havia disponibilizado programas infantis e temporadas de "Malhação" para todos na semana passada. A Spcine Play, por outro lado, tornou gratuito todo o seu catálogo de filmes nacionais.
Entre as operadoras de TV paga, várias já liberaram sinais de canais dedicados a filmes e séries, além daqueles pensados nos pequenos.

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