Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia

Cena da animação "Perdidos em Oz", da Amazon Crédito: Divulgação

Pensando em milhões de crianças que estão sem aula devido à pandemia de coronavírus --de acordo com a Unesco, o fechamento de instituições educacionais em decorrência do vírus já atinge metade dos estudantes no mundo--, a Amazon decidiu liberar o conteúdo infantil de seu serviço de streaming globalmente.

Por um período indeterminado, estarão disponíveis no Amazon Prime Video, gratuitamente, diversos filmes e séries voltados para os pequenos. Para ter acesso ao benefício, basta criar uma conta na Amazon.

Os títulos com exibição no Brasil estão divididos em duas categorias: para crianças em idade pré-escolar e para aquelas de seis a 11 anos.

A Amazon se junta a uma série de outras empresas que estão liberando, parcial ou totalmente, seus conteúdos para aqueles que estão cumprindo o período de isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias em diversos países, incluindo no Brasil.

A Globoplay já havia disponibilizado programas infantis e temporadas de "Malhação" para todos na semana passada. A Spcine Play, por outro lado, tornou gratuito todo o seu catálogo de filmes nacionais.