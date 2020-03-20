Acha o catálogo da Netflix pouco? Conheça outros serviços de streaming

A premiada série "The Act" está no catálogo do streaming Starzplay Crédito: Starzplay/Divulgação

Com o avanço do novo coronavírus, a pedida agora é ficar em casa curtindo séries e filmes na TV durante os intervalos do trabalho em modelo home office. Opções não faltam e vão muito além da Netflix, o streaming mais popular do Brasil que, por aqui, conta com cerca de 10 milhões de assinantes.

O "Divirta-se" fez uma lista com várias opções, destacando o mais novo deles, o Starzplay. Lançado no país sem muito alarde no final do ano passado, o serviço conta com um acervo de mais de 10 mil horas de conteúdo, entre filmes e séries.

Mas o que seria o Starzplay ? Realmente vale a pena assinar? Quanto custa? Qual são os destaques imperdíveis do aplicativo? Vamos explicar tudo, em partes...

SÉRIES DE TV

Streaming da Lionsgate (o maior e mais importante estúdio independente de Hollywood), a plataforma traz produções originais e filmes de franquias de sucesso, entre as quais se destacam "Crepúsculo", "Os Mercenários", "Rambo" e "Jogos Vorazes".

Lançado nos Estados Unidos em 2018, em parceria com o canal de TV Starz, a iniciativa conta com mais de 30 milhões de usuários somente no país de origem. Só para constar: a Disney é uma das proprietárias da Starz, portanto, parte do conteúdo da Starzplay é compartilhado em solo norte-americano com o Hulu, outro serviço de streaming do estúdio do Mickey que ainda é inédito no Brasil.

Cena da série "Pennyworth", baseada nos quadrinhos da DC Comics Crédito: Starzplay/Divulgação

Entre as séries exclusivas da Starzplay, estão a premiada "The Act", "Mr. Mercedes", "Pennyworth" (baseada no universo da DC Comics), "Vida", "Das Boot", "Castle Rock", "The White Queen" e "Black Sails"., só para citar as mais populares.

Como não atuava no Brasil até o final de 2019, algumas atrações da Starz estavam licenciadas para outras plataformas, como "Black Sails" na Netflix, por exemplo. A tendência é que, a partir de agora, a Starzplay concentre suas "preciosidades" em seu próprio streaming.

"The Act", sem dúvidas, é o maior destaque. Patricia Arquette venceu o Emmy e o Globo de Ouro por interpretar uma mãe que inventava doenças e deficiências para a filha, vivida magistralmente pela revelação Joey King (que fez sucesso em "A Barraca do Beijo"). A segunda temporada deve chegar à TV até o final de 2020. PS: contar mais pode render um spoiler que vocês vão detestar.

HORROR

Baseado em Stephen King, a série "Castle Rock" é uma das atrações do Starzplay Crédito: Starzplay/Divulgação

Outra atração inédita do Starzplay (e que vale muito a pena conferir) é "Castle Rock". A série é situada no multiverso de Stephen King e combina as obras mais aclamadas do autor em histórias que se passam na sombria Castle Rock do título. O lugar é uma minúscula cidade do Maine, estado natal do criador de "O Iluminado" e que sempre é cenário de suas histórias horripilantes.

As duas temporadas da atração, que conta com produção de J.J. Abrams (de "Lost" e "Star Wars"), já estão disponíveis na nova plataforma.

O aplicativo da Starzplay pode ser baixado nas lojas virtuais Google Play Store App Store . A plataforma permite um teste grátis de sete dias. Há também um valor promocional mensal de R$ 5 nos três primeiros meses. Após o período, é cobrada a taxa de R$ 14,90 por mês. O cancelamento da assinatura pode ser feito a qualquer momento.

OUTROS SERVIÇOS

Cena do filme brasileiro "Central do Brasil", de Walter Salles Crédito: Divulgação

FILME FILME

"Central do Brasil", "Aos Teus Olhos", "Morto Não Fala" e "Gabriel e a Montanha". Entre os títulos estrangeiros, vale a pena conferir o francês "120 Batimentos por Minuto" e o premiado documentário americano "Eu Não Sou o Seu Negro". O aluguel de cada filme custa R$ 6 e o acervo já conta com cerca de 30 títulos. Chegando ao país neste mês, o Filme Filme chama a atenção pela seleção de longas-metragens brasileiros. Destaques para títulos como, "Aos Teus Olhos",e "Gabriel e a Montanha". Entre os títulos estrangeiros, vale a pena conferir o francês "120 Batimentos por Minuto" e o premiado documentário americano "Eu Não Sou o Seu Negro". O aluguel de cada filme custa R$ 6 e o acervo já conta com cerca de 30 títulos.

SPCINE PLAY

SPCine Play também conta no cardápio com filmes nacionais e alguns títulos estrangeiros lançados em festivais ao redor do mundo. Entre os imperdíveis, estão "O Estranho Caso de Angélica" (2010), de Manoel de Oliveira, "Cães Errantes" (2013), obra-prima de Tsai Ming Liang, e "Os Campos Voltarão" (2014), de Ermanno Olmi. Na "seleção brasileira", dê uma olhada nos clássicos "À Meia Noite Levarei Sua Alma" (1964), "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" (1966) e "O Despertar da Besta" (1969), de José Mojica Marins. A plataforma está oferecendo 30 dias gratuitos para teste.

LOOKE

Cena do filme "Carruagens de Fogo", vencedor de quatro Oscars Crédito: Fox/Divulgação

Looke é um dos serviços mais completos do mercado de streaming brasileiro. O acervo passa de 14 mil títulos, entre filmes e séries. Uma assinatura mensal custa R$ 16,90, dando direito ao acervo do catálogo, chamado de Vídeo Club. Os longas-metragens mais novos, recém-saídos do cinema, podem ser alugados por até R$ 14,90. O Looke é indicado para encontrar filmes raros, como "A Bela da Tarde" (1967), "Carruagens de Fogo" (1981), vencedor de quatro Oscar, "Asas do Desejo" (1987) e "O Anjo Exterminador" (1962), clássico de Luis Buñuel.

APPLE TV+

A premiada série "The Morning Show" é atração da Apple TV + Crédito: Apple/Divulgação

The Morning Show, com Jennifer Aniston, Steve Carrell e Reese Witherspoon; See, com Jason Momoa; e Truth Be Told, com Octavia Spencer e Aaron Paul. Oprah Winfrey apresenta um programa exclusivo para a plataforma. Lançado no Brasil em novembro de 2019, a Apple TV + custa R$ 9,90 por mês, podendo ser compartilhada com até cinco pessoas. A Apple oferece um ano de assinatura gratuita para quem adquirir um de seus produtos. O catálogo ainda é pequeno, pois conta apenas com produções originais. A qualidade das atrações, porém, é inquestionável. Destaque para as séries, com Jennifer Aniston, Steve Carrell e Reese Witherspoon;, com Jason Momoa; e, com Octavia Spencer e Aaron Paul. Oprah Winfrey apresenta um programa exclusivo para a plataforma.

AMAZON PRIME VIDEO

A multipremiada "Fleabag" é atração na Amazon Prime Vídeo Crédito: Prime Video/Divulgação

"Toy Story 4", "O Rei Leão", "Vingadores: Ultimato" e "As Golpistas". No ramo das séries, é impossível não se apaixonar pela multipremiada "Fleabag". Outros programas que merecem ser conferidos são "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Boys" e "Jack Ryan". Os amantes das telenovelas mexicanas podem encontrar as novas versões de "Cuna de Lobos" e "A Usurpadora" no aplicativo. São 30 dias de teste gratuito, com mensalidade de R$ 9,90 após o primeiro mês. O Amazon Prime hoje é o mais completo e melhor serviço de streaming do país. Amazon Prime Video está ficando popular no Brasil principalmente após o acordo fechado com a Disney que garante a exibição exclusiva de suas produções até setembro deste ano. Entre os longas-metragens da plataforma, destaques para os novíssimosNo ramo das séries, é impossível não se apaixonar pela multipremiadaOutros programas que merecem ser conferidos são "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Boys" e "Jack Ryan".podem encontrar as novas versões de "Cuna de Lobos" eno aplicativo. São 30 dias de teste gratuito, com mensalidade de R$ 9,90 após o primeiro mês. O Amazon Prime hoje é o mais completo e melhor serviço de streaming do país.

GLOBOPLAY

Jodie Comer e Sandra Oh brilham na série "Killing Eve" Crédito: Globoplay/Divulgação

"Killing Eve" e "O Conto da Aia". Entre as nacionais, vale a pena conferir "Impuros" e "Marielle: O Documentário", de Caio Cavechini. Por conta da epidemia do coronavírus, a Globoplay está com parte da programação aberta gratuitamente, especialmente o catálogo infantil. A assinatura sai por R$ 21,90 mensais, com os sete primeiros dias grátis. Vale lembrar, que com o aplicativo dá para espiar a casa mais vigiada do Brasil, o BBB 20, ao vivo. Globoplay , o serviço de streaming da Rede Globo, é o que mais cresce no setor. Além de exibir a programação da emissora ao vivo, a plataforma conta com um extenso catálogo de novelas, séries e filmes nacionais. O destaque fica para as séries internacionais. A Globoplay é a "casa" no Brasil de atrações premiadas, como. Entre as nacionais, vale a pena conferir, de Caio Cavechini. Por conta da epidemia do coronavírus, a Globoplay está com parte da programação aberta gratuitamente,. A assinatura sai por R$ 21,90 mensais, com os sete primeiros dias grátis. Vale lembrar, que com o aplicativo dá para espiar a casa mais vigiada do Brasil, o, ao vivo.

HBO GO

Cena de "Game Of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO

"His Dark Materials: Fronteiras do Universo" e a excelente "The Outsider", baseada em Stephen King . O conteúdo é acessado gratuitamente por quem assina o canal no pacote de uma operadora de TV paga. O serviço também pode ser contratado de maneira avulsa, com assinatura mensal custando R$ 34,90. Em 2021, a HBO Go será substituida no Brasil pela HBO Max, que deve agregar toda a programação da HBO, Warner Bros, DC Comics, New Line e do grupo Time Warner. Gigante da TV, a HBO disponibiliza a sua programação na plataforma HBO GO . Além de filmes atuais, como "Aquaman" e "A Maldição da Chorona" e "Shazan", o serviço se sobressai por séries consagradas, como "Game of Thrones" e "Big Little Lies", além de atrações mais novas, comoe a excelente, baseada em Stephen King . O conteúdo é acessado gratuitamente por quem assina o canal no pacote de uma operadora de TV paga. O serviço também pode ser contratado de maneira avulsa, com assinatura mensal custando R$ 34,90. Em 2021, a HBO Go será substituida no Brasil pela, que deve agregar toda a programação da HBO, Warner Bros, DC Comics, New Line e do grupo Time Warner.

TELECINE PLAY

A comédia independente "Fora de Série" fez sucesso de público e de crítica nos Estados Unidos Crédito: Imagem Filmes/Divulgação