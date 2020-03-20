Séries e documentários de gastronomia para assistir na quarentena

Em tempos de pandemia, a receita da vez é ficar em casa, afinal, diante da ameaça do coronavírus, todo cuidado é pouco para preservar a saúde. Quem está em quarentena encontra várias boas atrações nos serviços de streaming, e os interessados em gastronomia para além dos programas de culinária, contam com verdadeiros achados.
Separamos oito dicas de séries e documentários que não só impressionam pelas lindas imagens mas conduzem a um novo olhar sobre o que, onde e como comemos. É para devorar cada episódio, sem moderação! Nossa lista traz desde o balé dos pratos minimalistas de Chefs Table até o manifesto transformador do jornalista americano Michael Pollan em Cooked.
Não ficaram de fora as séries que unem gastronomia e cultura em passeios de dar água na boca, como Somebody Feed Phil, Sal Gordura, Acidez e Calor e Ugly Delicious. Até que tudo isso passe, assisti-los é uma forma saborosa de viajar e ver a comida com outros olhos.
COMIDAS DELICIOSAS, APARÊNCIAS À PARTE
Filho de imigrantes sul-coreanos, o chef norte-americano David Chang é um fenômeno pop da gastronomia. Dono de 17 estabelecimentos, entre eles o icônico Momofuku, em Nova York, Chang é o protagonista dos 12 episódios de Ugly Delicious, que acaba de chegar à segunda temporada. Viajando pelo mundo com amigos, o chef descobre deliciosas variações de pratos icônicos em uma verdadeira caçada intercultural. Inteligente, divertida e emocionante, a série exalta justamente a comida comum, à qual praticamente todos têm acesso aqueles pratos que, aparências à parte, são indiscutivelmente deliciosos.
COMIDA E CONSCIÊNCIA
Na série documental Cooked, o aclamado escritor e ativista da alimentação Michael Pollan (foto) mostra como cozinhar transforma o mundo em que vivemos. Os quatro episódios, baseados em seu livro Cozinhar, Uma História Natural da Transformação, exploram quatro tipos de processos que acontecem na culinária para falar sobre a relação entre ciência, cultura e paladar. No episódio Ar, Pollan põe a mão na massa para ensinar sobre pães de fermentação natural.
COZINHA DE CINEMA
Inspirada em Chef, ótimo filme de Jon Favreau, a série culinária The Chef Show também traz o ator e diretor (que adora cozinhar) como protagonista. Preparando com ele receitas do filme está Roy Choi, o chef responsável pelas iguarias em cena. A atração conta com alguns convidados, em especial atores da franquia O Homem de Ferro, dirigida por Favreau, como Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. A segunda temporada acaba de estrear na Netflix.
BOM HUMOR À MESA
Criador da famosa sitcom Everybody Loves Raymond e glutão assumido, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a gastronomia de cidades como Bangkok, Lisboa e Nova York. Com seu bom humor, ele torna cada episódio de Somebody Feed Phil, da Netflix, uma experiência leve e apetitosa. Duração: duas temporadas.
VIAGENS SABOROSAS
Sal, Gordura, Acidez e Calor são os nomes de cada um dos episódios da minissérie da Netflix estrelada por Samin Nosrat, nos quais a cozinheira e professora viaja por Japão, Itália, México e Estados Unidos. Divertida e envolvente, é uma boa dica para quem se interessa por gente, lugares, sentimentos e claro, comida.
ALTA GASTRONOMIA
Uma das produções sobre gastronomia mais bem-sucedidas do Netflix, a série documental Chefs Table apresenta os bastidores das cozinhas mais importantes do mundo, retratando as influências e as inspirações de chefs renomados como Alex Atala, Virgilio Martinez, Francis Mallmann, Grant Achatz, Jordi Roca e Christina Tosi. O primeiro episódio mostra como o casamento das técnicas modernas levou o Osteria Francescana, do chef Massimo Bottura (foto), ao topo da lista de melhores do mundo. Duração: seis temporadas.
TEMPERO DAS RUAS
Dos mesmos criadores de Chefs Table, a série documental Street Food, da Netflix, desvenda, com belas imagens, o lado popular da gastronomia. A primeira e única temporada até o momento percorre calçadas esfumaçadas e pequenos estabelecimentos em zonas populares de grandes cidades da Ásia. O primeiro capítulo se passa em uma rua caótica de Bangkok, na Tailândia, onde a chef Jay Fai prepara, usando óculos de aviador, cada prato servido no apertado salão de seu restaurante, premiado com uma estrela pelo Guia Michelin.
MESTRE NA ARTE DO SUSHI
Um restaurante de sushis com 10 lugares, em uma estação de metrô de Tóquio, onde se gasta em média US$ 300 por uma refeição individual que dura cerca de 20 minutos. Esse é o cenário do documentário Jiro Dreams of Sushi: o célebre Sukiyabashi Jiro, comandado pelo mestre sushiman Jiro Ono, de 94 anos. Considerado um tesouro nacional pelo governo do Japão, Jiro dedica sua vida ao preparo do sushi perfeito. Ele foi o primeiro chef de sushi a ganhar três estrelas do Guia Michelin. Duração: 79 minutos. Disponível na Netflix e no Amazon Prime.