Brandade de bacalhau: veja receita prática da chef Cleuza Costa

Dessalgue o bacalhau: coloque em uma vasilha e cubra com água gelada e troque pelo menos seis águas, sempre geladas. Coloque o bacalhau para ferver, deixe esfriar e desfie. Cozinhe as batatas, amasse e reserve.

Em uma frigideira, coloque azeite e doure bem o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o bacalhau já desfiado e deixe refogar. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite, vá mexendo e acrescentando azeite o quanto desejar. Desligue o fogo, acrescente a cebolinha verde e misture. Regue com azeite e sirva com torradas.