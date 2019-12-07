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Brandade de bacalhau: veja receita prática da chef Cleuza Costa

Ideal para servir com torradas, entradinha cremosa fica pronta em 15 minutos. Chef ensina como dessalgar o peixe antes do preparo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 06:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 06:00

Brandade de bacalhau da chef Cleuza Costa é servida no Quintal 84 Crédito: Nathalia Lemos/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 400g de bacalhau saith dessalgado
  • 3 batatas médias
  • 250ml de creme de leite
  • 1 colher de sopa de alho picado
  • 1 colher de chá de cebola picada
  • Azeite extravirgem
  • Cebolinha verde picada
Dessalgue o bacalhau: coloque em uma vasilha e cubra com água gelada e troque pelo menos seis águas, sempre geladas. Coloque o bacalhau para ferver, deixe esfriar e desfie. Cozinhe as batatas, amasse e reserve.
Em uma frigideira, coloque azeite e doure bem o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o bacalhau já desfiado e deixe refogar. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite, vá mexendo e acrescentando azeite o quanto desejar. Desligue o fogo, acrescente a cebolinha verde e misture. Regue com azeite e sirva com torradas.

Rendimento:

6 porções de 150g

Tempo:

15 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Cleuza Costa, do restaurante Quintal 84, em Vila Velha.

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