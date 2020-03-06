Massa com cordeiro e ervas: receita saborosa para o fim de semana

Crédito: Ara Fotografia/Divulgação

INGREDIENTES:

2 paletas de cordeiro pequenas (cerca de 1,3 kg cada uma)



Sal a gosto

Dentes de 2 cabeças de alho cortados em 3 partes cada um



1 maço de tomilho

4 colheres (sopa) de azeite



2 garrafas de vinho branco seco (1,5 litro)



Folhas de 4 galhos de manjericão picadas



Folhas de 4 galhos de orégano fresco



Folhas de 4 galhos de hortelã picadas



5 folhas de sálvia picadas



400g de tomates cereja cortados ao meio



1 pacote de espaguete grano duro (500g) + 1 colher (sopa) de sal para o cozimento

MODO DE PREPARO:

Retire o excesso de gordura das paletas. Coloque-as em uma assadeira, tempere com sal e espalhe o alho sobre elas. Faça uma camada de tomilho, regue com o azeite e despeje o vinho. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180 °C) por cerca de 3 horas ou até que a carne solte do osso.

Deixe esfriar, separe as paletas e reserve-as. Com uma colher, retire o excesso de gordura do caldo formado na assadeira e transfira o restante para uma panela. Leve ao fogo baixo para ferver e reduzir à metade e obter o molho. Enquanto isso, desfie a carne em lascas grandes e reserve. Junte as ervas ao molho, acrescente os tomates apenas para aquecer e desmanchar levemente. Misture a carne, desligue o fogo e reserve com a panela tampada.

Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, misture delicadamente ao molho aquecido para que toda a massa fique envolvida. Sirva em seguida.