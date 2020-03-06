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Massa com cordeiro e ervas: receita saborosa para o fim de semana

Espaguete é finalizado com molho à base de paleta de cordeiro ao vinho branco e temperos. Preparação rende 10 porções

Publicado em 06 de Março de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 18:51
Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 2 paletas de cordeiro pequenas (cerca de 1,3 kg cada uma)
  • Sal a gosto
  • Dentes de 2 cabeças de alho cortados em 3 partes cada um
  • 1 maço de tomilho
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 2 garrafas de vinho branco seco (1,5 litro)
  • Folhas de 4 galhos de manjericão picadas
  • Folhas de 4 galhos de orégano fresco
  • Folhas de 4 galhos de hortelã picadas
  • 5 folhas de sálvia picadas
  • 400g de tomates cereja cortados ao meio
  • 1 pacote de espaguete grano duro (500g) + 1 colher (sopa) de sal para o cozimento

MODO DE PREPARO:

Retire o excesso de gordura das paletas. Coloque-as em uma assadeira, tempere com sal e espalhe o alho sobre elas. Faça uma camada de tomilho, regue com o azeite e despeje o vinho. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180 °C) por cerca de 3 horas ou até que a carne solte do osso.
Deixe esfriar, separe as paletas e reserve-as. Com uma colher, retire o excesso de gordura do caldo formado na assadeira e transfira o restante para uma panela. Leve ao fogo baixo para ferver e reduzir à metade e obter o molho. Enquanto isso, desfie a carne em lascas grandes e reserve. Junte as ervas ao molho, acrescente os tomates apenas para aquecer e desmanchar levemente. Misture a carne, desligue o fogo e reserve com a panela tampada.
Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, misture delicadamente ao molho aquecido para que toda a massa fique envolvida. Sirva em seguida.

Rendimento:

10 porções

Tempo:

1 hora + 3 horas no forno

Complexidade:

Média

Fonte: Adria.

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