Espaguete alla putanesca: prepare a receita do chef Juarez Campos

Espaguete alla putanesca do chef Juarez Campos Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

INGREDIENTES:

360g de espaguete



2 colheres de sopa de azeite



2 dentes de alho picados



2 filés de anchovas



2 xícaras do molho de tomate pronto



2 colheres colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas



2 colheres de sopa de alcaparras lavadas



1 pitada de pimenta calabresa



Salsa



MODO DE PREPARO:

Refogue os dois dentes de alho e os dois filés de anchova (lavados e amassados) nas duas colheres de sopa de azeite. Acrescente as duas xícaras de molho de tomate pronto, as azeitonas pretas, as alcaparras e a pitada de pimenta. Deixe aquecer e verifique o tempero.

Deixe a massa absorver o sabor do molho e secar um pouco. Junte uma pequena porção da água de cocção e sirva imediatamente, regando com um fio de azeite extravirgem de oliva. Evite usar parmesão.

DICA DO CHEF: assim que o molho estiver pronto, acrescente atum em pedaços (1 lata de atum em óleo) e raspas de limão siciliano.

Rendimento: 4 porções individuais Tempo: 10 minutos Complexidade: Fácil Receita do chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, em Santa Lúcia, Vitória.