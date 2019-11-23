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Espaguete alla putanesca: prepare a receita do chef Juarez Campos

Clássico italiano fica em pronto em 10 minutos, se preparado com molho de tomate já pronto. Chef sugere finalizar com atum e raspas de limão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 08:00

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 08:00

Espaguete alla putanesca do chef Juarez Campos Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
  • INGREDIENTES:
  • 360g de espaguete
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 filés de anchovas
  • 2 xícaras do molho de tomate pronto
  • 2 colheres colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas
  • 2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
  • 1 pitada de pimenta calabresa
  • Salsa

MODO DE PREPARO:

Refogue os dois dentes de alho e os dois filés de anchova (lavados e amassados) nas duas colheres de sopa de azeite. Acrescente as duas xícaras de molho de tomate pronto, as azeitonas pretas, as alcaparras e a pitada de pimenta. Deixe aquecer e verifique o tempero.
Deixe a massa absorver o sabor do molho e secar um pouco. Junte uma pequena porção da água de cocção e sirva imediatamente, regando com um fio de azeite extravirgem de oliva. Evite usar parmesão. 
DICA DO CHEF: assim que o molho estiver pronto, acrescente atum em pedaços (1 lata de atum em óleo) e raspas de limão siciliano.

Rendimento:

4 porções individuais

Tempo:

10 minutos 

Complexidade:

Fácil

Receita do chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, em Santa Lúcia, Vitória.

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Filé à parmegiana: aprenda a preparar a receita de Juarez Campos

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