Espaguete alla putanesca: prepare a receita do chef Juarez Campos

- INGREDIENTES:
- 360g de espaguete
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 2 filés de anchovas
- 2 xícaras do molho de tomate pronto
- 2 colheres colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas
- 2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
- 1 pitada de pimenta calabresa
- Salsa
MODO DE PREPARO:
Refogue os dois dentes de alho e os dois filés de anchova (lavados e amassados) nas duas colheres de sopa de azeite. Acrescente as duas xícaras de molho de tomate pronto, as azeitonas pretas, as alcaparras e a pitada de pimenta. Deixe aquecer e verifique o tempero.
Deixe a massa absorver o sabor do molho e secar um pouco. Junte uma pequena porção da água de cocção e sirva imediatamente, regando com um fio de azeite extravirgem de oliva. Evite usar parmesão.
DICA DO CHEF: assim que o molho estiver pronto, acrescente atum em pedaços (1 lata de atum em óleo) e raspas de limão siciliano.
Rendimento:
4 porções individuais
Tempo:
10 minutos
Complexidade:
Fácil